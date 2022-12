“LA MEMORIA, L’OGGI E I SOGNI DI DOMANI”, NASCE ASSOCIAZIONE CULTURALE GIGINO BRACCILI

L’AQUILA – Giovedì 15 dicembre alle ore 18 all’hotel Bellavista di Roseto inizierà l’avventura dell’associazione culturale “Gigino Braccili”, scomparso otto anni fa, padre di Umberto Braccili, stimato giornalista Rai.

La decisione, insieme agli altri soci fondatori, è nata dall’esigenza di aprire uno spazio di dibattito intorno al mondo giovanile e della cultura. Non a caso, nel direttivo, troviamo persone mature e di cultura vicino a giovani dai 20 ai 30 anni.

Nel primo incontro di giovedì 15 dicembre si punteranno i riflettori su Luigi Braccili al quale è intitolata l’iniziativa ma in “scaletta” sono presenti tematiche che vanno dalla musica al mondo del volontariato.

“Sarebbe bello coinvolgere anche voi, professionisti dell’informazione, per veicolare le buone pratiche che ci sono e anche numerose. Abbiamo ideato lo slogan ” la memoria, l’oggi e i sogni di domani “e voi siete le persone giuste per partecipare e veicolare questo nostro intento. Per chi può e chi vuole c’è una sedia anche per voi all’hotel Bellavista per aprire una collaborazione attiva con giovani scrittori, attori , musicisti ma anche millenium che oggi sono attivi nel mondo del volontariato”, spiega Braccili.