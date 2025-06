“LA MISERIA”: IL NUOVO ALBUM DI LUCA ROMAGNOLI FINALISTA ALLE TARGHE TENCO 2025

LANCIANO – “La Miseria”, il nuovo album di Luca Romagnoli, è nella cinquina delle Targhe Tenco 2025 nella categoria “Miglior album d’esordio”.

I Finalisti delle varie sezioni sono stati annunciati questa mattina dal Club Tenco.

La Miseria è il primo album da solista del frontman dei Management (del dolore Post-Operatorio), originario di Lanciano (Chieti) che ha deciso di ritagliarsi uno spazio tutto suo per raccontare la sua parte più intima, strettamente intrecciata alla visione della società in cui viviamo. Dieci canzoni (più una, presente in doppia veste) per un concept album sulla miseria contemporanea.

“Ringrazio il Club Tenco, le giurate e i giurati per questa splendida notizia, far parte della storia di questo importantissimo Premio è un onore per me – dice in una nota Luca Romagnoli – Respirare l’aria dei grandi della musica italiana è un nutrimento per la mia anima e per il mio lavoro, un lavoro che amo con ogni parte del mio corpo”.

“Vorrei esprimere la mia gratitudine a Fabrizio Cesare, che ha scritto, arrangiato e prodotto tutte le musiche del disco. Questo disco appartiene a lui nella stessa misura in cui appartiene a me. Grazie ai poeti che mi hanno ispirato, Paolo Maria Cristalli e Vik Stragovin. Ringrazio anche Nicola Setak Pomponi che ha scritto due canzoni insieme a noi e ringrazio chi ha collaborato con me per il lavoro svolto e per la fiducia”.

Continua intanto La Miseria Tour. Sul palco con Luca Romagnoli, Pier Blasioli (suoni e distorsioni musicali) e Vik Di Santo (noise ritmici).

Calendario concerti:

4 luglio – Alma Vibes, San Vito Chietino (CH)

11 luglio – Arena delle balle di paglia, Cotignola (RA)

26 luglio – Balera del Parco Lavino – Decontra di Scafa (PE)

7 agosto – Parco dei mulini, Crecchio (CH)

9 agosto – Il sogno di Taco, Roseto degli Abruzzi (TE)

19 agosto – Rif Festival, Roccascalegna (CH)

BIOGRAFIA LUCA ROMAGNOLI

Luca Romagnoli, cantautore italiano legato visceralmente al mondo indipendente e alternativo, è noto per essere il frontman e autore dei testi dei “Management” (del dolore Post-Operatorio).

I suoi concerti sono conosciuti come concentrati di poesia e provocazioni; si può assistere al suo lato più intimista, emotivamente sussurrato, oppure osservare un demone che non scende a patti col suo tempo.

Abbiamo visto il suo pubblico commuoversi per la delicatezza dei suoi interventi oppure rimanere scioccato davanti alla forza delle sue performance.

Dopo aver pubblicato sette dischi con i Management, sì è dedicato nel 2024 ad un progetto parallelo solista, in cui ha deciso di raccontarsi senza mezzi termini, mettendoci di fronte ad un esorcismo. La Miseria, il suo primo disco di inediti, è uscito venerdì 6 dicembre per La Tempesta Dischi.

A maggio 2025 esce Poveri Squali, il nuovo singolo.