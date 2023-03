LA MODALITÀ TEDESCA: COME L’ITALIA DOVREBBE AFFRONTARE IL POKER

L’Italia è la patria della bellezza: artistica, culinaria, dell’alta moda. La bellezza, per risultare ancora più autentica, ha sempre bisogno di nuove contaminazioni e di nuove aperture.

Il modello Germania

Negli ultimi decenni la Germania è diventata un paese molto attraente per moltissimi italiani, sia per le opportunità di lavoro che offre che per la qualità della vita. Ogni infatti, sono centinaia gli italiani che decidono di trasferirsi in Germania per cercare lavoro o per avviare una nuova attività imprenditoriale. Ma perché l’Italia non riesce ad emulare il modello tedesco anche rispetto alla questione gioco d’azzardo?

In questo articolo analizzeremo le principali differenze tra l’Italia e la Germania con particolare attenzione al settore, sempre più in crescita, dei casinò online e della legalizzazione del gioco d’azzardo. Inoltre approfondiremo l’aumento esponenziale della popolarità del poker online in Italia mostrando tutti i vantaggi che offre rispetto al gioco nei casinò fisici.

Italia VS Germania: due realtà a confronto

Fare un confronto tra la Germania e l’Italia implica considerare in primis una cosa molto importante: le due nazioni hanno storie e culture completamente diverse. La Germania è infatti un paese altamente industrializzato con una economia molto solida dovuta anche alla presenza di una società fortemente organizzata. L’Italia, al contrario, si orienta maggiormente verso arte e cultura che sono le sue fonti di maggiore ricchezza. Per questo motivo l’economia è principalmente basata sul turismo e sulle esportazioni. La Germania è inoltre un paese molto efficiente da tantissimi punti di vista con un sistema scolastico di alta qualità e un forte senso dell’etica del lavoro. Non sono da meno gli italiani che comunque aggiungono un forte amor di patria, uno spiccato senso di appartenenza e di amore per le radici culturali, l’amore per il buon cibo, l’arte, la cultura ma anche la famiglia e lo stile di vita rilassato.

Nonostante queste differenze in parte anche sostanziali, ci sono tantissime cose che l’Italia potrebbe imparare dalla Germania, soprattutto per quanto riguarda il tema gioco d’azzardo.

Il poker online in Italia

Il poker è da sempre uno dei giochi preferiti da tantissime persone al mondo. Negli ultimi anni la sua popolarità è aumentata in maniera esponenziale anche grazie alla maggiore diffusione dei casinò online che hanno totalmente sdoganato il poker, portandolo su tutti i device poiché quello che serve è solo una connessione internet. Una delle differenze sostanziali con la Germania è che comunque in Italia esistono pochi casinò terrestri. Anche la mancanza di questi ha portato molti giocatori italiani a virare sui casinò online.

Ma quello dei casinò online non è stato un successo immeritato. Non è un caso che vista la facilità di accesso, siano tantissimi i giocatori che hanno optato per il gioco virtuale per sperimentare nuove tecniche e migliorare le proprie abilità. Giocare a poker online per i giocatori italiani è, senza dubbio, una scelta vincente e questo ha portato il poker a diventare quindi uno dei giochi più popolari in Italia negli ultimi anni. La sua convenienza e la comodità è anche dovuta ad uno dei migliori siti nel mercato italiano, che fin dalla sua fondazione ha mantenuto come punto di forza un gioco sicuro e avvincente per i suoi utenti, che lo preferiscono ad altre opzioni presenti nell’industria online. Infatti, quasi nessuno offre ai suoi giocatori delle partite internazionali e dei tornei che uniscono giocatori da tutto il mondo come questo operatore, che rende il l’esperienza del poker online unica ed emozionante.

Il poker in Germania

Si può dire che il poker in Germania è molto più diffuso, sia nei casinò terrestri che in quelli online. I giocatori tedeschi hanno guadagnato una reputazione di successo nel mondo del poker, grazie alle loro abilità e alla loro etica del lavoro. In Germania anche la domanda del gioco d’azzardo è più elevata anche se in Italia, grazie soprattutto all’affidabilità del miglior sito proposto, sta aumentando notevolmente. In Germania il poker è accettato come un passatempo molto popolare al punto da essere considerato una parte integrante della società, qualcosa che riesce ad avere anche un carattere di gioco sociale, un modo con il quale i giocatori si riuniscono, anche in piattaforma, per divertirsi e socializzare. La differenza rispetto alla legalizzazione è che la Germania ha capito il valore sociale del gioco d’azzardo ma anche economico. Legalizzarlo vuol dire infatti anche aprire a centinaia di posti di lavoro che potrebbero davvero risanare l’economia del Paese.

Il poker ed il suo spirito sociale

Come abbiamo detto in Germania al poker viene dato anche un ruolo “sociale”, vale a dire viene considerato come una occasione che i giocatori hanno di incontrare altre persone e di socializzare. Ma non è solo questo il vantaggio che può avere il gioco. Il poker, oltre ad essere uno dei giochi di carte più antichi del mondo, riesce anche a mettere alla prova se stessi perché è ormai diventato una vera e propria disciplina. Infatti, il vero giocatore sa che nel poker non ci si può affidare solo alla dea bendata ma serve pianificare una strategia, delle tattiche e delle tecniche che moltissimi pokeristi professionisti hanno affinato proprio online. Per molti di loro il poker è ormai una vera e propria sfida in primis contro se stessi e poi contro avversari sempre più forti che è possibile sfidare anche e soprattutto online. Non è un caso che le piattaforme di gioco online stiano avendo tutto questo successo. La popolarità non è dovuta solo alla scarsa presenza, in Italia, di casinò fisici ma anche e soprattutto a questa nuova cultura sociale del poker che ne fa una disciplina con cui mettersi costantemente alla prova, sfidando le proprie abilità e quelli di giocatori provenienti letteralmente da tutto il mondo.

Conclusioni

In conclusione è giusto dire che l’Italia avrebbe molto da imparare dall’esempio della Germania per quanto riguarda la questione gioco d’azzardo. Ci sono infatti molte sfumature da considerare che non riguardano solo il gioco in sé ma anche dei paradigmi molto più ampi che interessano la cultura sociale e antropologica che sta dietro l’organizzazione del gioco stesso. Questo vuol dire che con l’esempio tedesco molte cose potrebbero cambiare anche in Italia. Il fatto di intendere il poker come una vera e propria disciplina, infatti, ha permesso che quest’ultimo diventasse sempre più popolare e grazie all’affidabilità di siti come quello segnalato, i giocatori hanno sempre più preferito affacciarsi a queste piattaforme.

Indipendentemente però dalle differenze culturali e legali, il gioco d’azzardo rimane una parte importante della società per moltissimi giocatori poiché fornisce un’opzione di intrattenimento legittima e, al contempo, una sfida mentale per migliorarsi e migliorare le proprie abilità di gioco come la memoria e la concentrazione. Per questo l’Italia dovrebbe importare il modello tedesco pur rimanendo fedele alle proprie radici culturali e magari con una più adeguata regolamentazione e la promozione di politiche più aperte per il gioco d’azzardo. Questo consentirebbe ai giocatori di avere accesso ad una maggiore varietà di opzioni di gioco senza compromettere la sicurezza e l’integrità del gioco stesso.

In ultimo per tutti i giocatori italiani che hanno legittimamente scelto di giocare online grazie a tutte le comodità che il gioco da remoto offre, il consiglio è quello di affidarsi sempre e solo a piattaforme sicure e credibili per avere esperienze di gioco entusiasmanti da ogni punto di vista.

Per quanto vicine geograficamente, l’Italia e la Germania sembrano distanti rispetto ad alcuni grandi temi che interessano la collettività. Si spera che l’Italia riesca ad emulare i tedeschi sotto tanti punti di vista e in particolare per quanto riguarda il gambling. Abbiamo approfondito i vari aspetti legati al carattere sociale ed economico che il gioco d’azzardo può avere e crediamo che le ricadute sui giocatori sia solo in termini di maggiore efficienze e maggiore sicurezza sia personale che economica.