LA MOSTRA DEI CASCELLA A MADRID: “PATRIMONIO VIVO, TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE”

L’AQUILA – La mostra “La famiglia Cascella. Oltre il Tempo”, ospitata a Palacio de Abrantes, a Madrid, sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Calle Mayor, è ufficialmente aperta e accessibile a tutti.

L’inedita collezione, che raccoglie le opere di cinque generazioni di artisti, sarà visitabile fino all’8 novembre.

“Il grande successo di pubblico e stampa registrato nella serata inaugurale, lo scorso 26 settembre, dimostra la grande attenzione degli spagnoli nei confronti di uno spaccato originale dell’arte italiana”, si legge in una nota del Consiglio regionale dell’Abruzzo che, su impulso del presidente Lorenzo Sospiri, ha promosso e sostenuto economicamente l’iniziativa.

La mostra, curata da Guicciardo Sassoli de’ Bianchi Strozzi, fa parte del programma di promozione integrata dell’Abruzzo in Spagna, “Radici e Rotte”, e si inserisce nel solco delle celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana dello scorso 2 giugno, che hanno visto la Regione Abruzzo quale ospite d’onore presso l’Ambasciata d’Italia a Madrid.

Alla serata inaugurale, alla presenza di numerosi membri della famiglia Cascella, l’ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi ha sottolineato “la straordinaria sinergia tra l’Ambasciata d’Italia e la Regione Abruzzo”.

Nel suo intervento ha rimarcato che “la storia dei Cascella non rappresenta soltanto una dinastia artistica, ma un patrimonio vivo, capace di fondere tradizione e innovazione e di offrirsi come riflessione sul tempo e sull’arte intesa quale permanenza”.

Le istituzioni regionali sono state rappresentate dell’assessore alla cultura, Roberto Santangelo, presente alla serata con il dirigente per i Beni culturali, Alfonso Magliocco, e il presidente di “Casa Abruzzo”, Maurizio Di Ubaldo.

Tra le opere esposte a Madrid, sei sono state concesse dal Comune di Pescara, scelte tra quelle custodite nel Museo Civico Basilio Cascella. Sono state selezionate dall’associazione “Artemarea”, in collaborazione con il Servizio Cultura, e autorizzate dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, con il supporto della Fondazione Genti d’Abruzzo. Le opere in prestito sono: “Madonna della pace”, Basilio Cascella; “Portatrici d’Acqua”, Basilio Cascella; “Ragazza di Schio”, Michele Cascella; “Scena mitologica”, Pietro Cascella; “Figure geometriche”, Pietro Cascella; “Testa (Donna di Rapino)”, Pietro e Andrea Cascella.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 26 settembre all’8 novembre 2025, con i seguenti orari: da martedì a sabato dalle 12 alle 18; domenica e festivi chiusa.