LA NEUROLOGA SACCO (ATENEO DELL’AQUILA) ALLA GUIDA DELLA PRESTIGIOSA RIVISTA “CEPHALALGIA”

L’AQUILA – L’International Headache Society (Ihs) ha annunciato la nomina della professoressa Simona Sacco, dell’Università dell’Aquila, come nuova ‘Editor-in-Chief’ (caporedattrice in quanto massima autorità scientifica) della sua rivista Cephalalgia.

La professoressa Sacco, ordinaria di Neurologia, assumerà il ruolo a partire da gennaio 2024. L’Ihs è la più importante società scientifica internazionale nell’ambito delle cefalee e Cephalalgia è la più autorevole rivista scientifica del settore. Un incarico di prestigio, ma anche di responsabilità che richiede una profonda conoscenza della letteratura scientifica e dell’ambiente internazionale oltre che una capacità di visione e leadership.

La designazione della professoressa Sacco è avvenuta al termine di una selezione internazionale cui hanno partecipato candidati provenienti da diverse nazioni. Prima della professoressa Sacco il ruolo di caporedattore è stato ricoperto negli anni recenti dal professor David Dodick della Mayo Clinic negli Usa, dal professor Peter J. Goadsby del Kings College di Londra e dal professor Arne May dell’Università di Amburgo.

“Sono entusiasta di guidare Cephalalgia – ha commentato Sacco – in questo momento emozionante per la ricerca e la pratica clinica nelle cefalee. Con nuovi trattamenti, tecnologie e approcci che emergono rapidamente, non c’è mai stato un momento migliore per essere in prima linea in questo campo. Mi impegnerò a promuovere la divulgazione e la conoscenza di questi sviluppi nel contesto internazionale. Essere alla guida della rivista è un’eccellente opportunità per contribuire a plasmare il futuro nell’ambito delle cefalee”.

“Sono molto grata – ha aggiunto Sacco – all’Università degli Studi dell’Aquila e alla professoressa Francesca Zazzeroni, direttrice del Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche (Discab), per il prezioso contributo che ha permesso di portare avanti i progetti di ricerca del nostro gruppo”. L’Aquila ospiterà ad ottobre prossimo il Congresso nazionale della Società italiana per lo Studio delle Cefalee (Sics), ulteriore evento che contribuirà ad un arricchimento culturale del territorio abruzzese. Attesi circa 300 partecipanti.

