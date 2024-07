LA NOTTE DEI SERPENTI: ANCHE IERI PIENONE ALLE PROVE AL TEATRO DI ATRI, DA GIOVEDI’ A PESCARA

ATRI – “Anche oggi pienone alle prove, viva l’Abruzzo!”

Così in un post di ieri su facebook, il maestro Enrico Melozzi, in un gremito teatro comunale di Atri, dove fino al 17 luglio proseguono le prove in vista della della 2ª edizione de “La Notte dei Serpenti”, il concertone ideato e diretto dallo stesso Melozzi per “omaggiare e celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese”, in programma il 20 luglio allo Stadio del Mare di Pescara.

Alle prove è possibile assistere gratuitamente, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00.

Dal 18 luglio le prove si spostano a Pescara, alla Nave di Cascella, dalle 18 in poi.

Quest’anno sul palco saliranno grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale che presteranno le loro voci ai canti della tradizione popolare abruzzese, per l’occasione rivisitati in una chiave musicale moderna ed eseguiti dal vivo dall’Orchestra dei Serpenti. Questa la line-up: Colapesce, Dimartino, Coma_cose, Giovanni Caccamo, Noemi e Umberto Tozzi.