LA NOTTE DEI SERPENTI: DOMANI AL SENATO PRESENTAZIONE SECONDA EDIZIONE CONCERTO PESCARESE

PESCARA – Sarà presentato domani alle 15.30 in pompa magna nella sala Caduti di Nassiriya in Senato a Roma, la seconda edizione de “La notte dei serpenti”, il concerto ideato e diretto dal maestro teramano Enrico Melozzi “per celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese”, in programma il 20 luglio allo stadio del mare di Pescara.

Saranno presenti oltre a Melozzi, il presidente della Regione, Marco Marsilio, il regista e produttore di Aut aut production Angelo Bozzolini, i senatori di Fratelli d’Italia, Guido Liris ed Etel Sigismondi. Il concerto ha scatenato la polemica politica, per il costo di 500 mila euro, in una situazione di scarsità di risorse, a causa del deficit della sanità, e per la call rivolta ai volontari chiamati ad aiutare per 15 giorni nell’organizzazione