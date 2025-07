LA NOTTE DEI SERPENTI: VERRECCHIA (FDI), “LA SINISTRA VOLEVA CANCELLARLA, HA PERSO”

PESCARA – “La sinistra aveva promesso che, se avesse vinto le elezioni, avrebbe cancellato l’evento La Notte dei Serpenti. Meno male che ha praticato ciò che le riesce meglio: perdere. Perdere anche di credibilità, quando non si riconosce che eventi del genere hanno elevato il livello della nostra regione, per il terzo anno consecutivo, grazie all’intuizione del presidente Marco Marsilio“.

Lo afferma, in una nota, il capogruppo di FdI in Consiglio regionale Massimo Verrecchia.

“Ieri sera, nel cuore di Pescara, sul mare, è andata in scena una serata straordinaria, con decine di migliaia di persone provenienti da ogni dove. La possibilità di rivederla sulla Rai, in prima serata, rappresenta un ritorno d’immagine per il territorio come mai prima. L’alta qualità dell’evento è stata riconosciuta da tutti ed è proprio questo ciò che serviva e serve alla nostra regione per attestarsi nel panorama nazionale, come appuntamento dell’anno, di grande valenza culturale e da non perdere”, conclude Verrecchia.