LA NOTTE DEI TESORI D’ABRUZZO: A CAMPLI MUSICA E PREMI PER CELEBRARE CULTURA, TALENTO E IDENTITA’

CAMPLI – Campli (Teramo) si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più suggestivi dell’intero panorama culturale regionale: “La Notte dei Tesori d’Abruzzo”, in programma sabato 13 settembre 2025, alle ore 21, nella splendida cornice di Piazza Vittorio Emanuele II.

L’ingresso è libero – si legge in una nota – e l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza e ai visitatori che desiderano vivere un’esperienza emozionante tra arte, cultura, musica e narrazione.

L’Amministrazione comunale di Campli, guidata dal sindaco Federico Agostinelli, “è orgogliosa di accogliere questa prestigiosa manifestazione, che per la sua quinta edizione sceglie proprio il nostro borgo come scenario d’eccellenza. Un evento che coniuga bellezza, talento e identità, offrendo una vetrina significativa all’Abruzzo e ai suoi protagonisti”.

“Campli è onorata di ospitare una manifestazione di così alto profilo culturale – dichiara Agostinelli –. Le figure premiate in questa edizione rappresentano vere eccellenze del territorio camplese e abruzzese, personalità che, con la loro professionalità, il loro talento e la loro visione, hanno contribuito a far conoscere e apprezzare Campli e l’Abruzzo anche oltre i confini regionali e nazionali. Eventi come questo valorizzano il nostro borgo e rafforzano il senso di appartenenza e orgoglio collettivo”.

Anche l’assessore al Turismo e alla Cultura, Melissa Galli, sottolinea l’importanza dell’iniziativa per la promozione del territorio: “Questo evento è un’occasione preziosa per celebrare protagonisti autorevoli e offrire modelli positivi e ispiranti alle nuove generazioni. Cultura, talento e identità si incontrano, e Campli, città virtuosa e visionaria, conferma il suo ruolo centrale nella promozione del territorio e dei suoi testimoni d’eccellenza”.

Giunta alla sua quinta edizione, la manifestazione ideata e curata dall’editore Paolo De Siena si conferma come un progetto di grande valore per la valorizzazione dell’identità abruzzese. Un viaggio tra immagini, parole e musica, che rende omaggio a quelle personalità che, con il loro operato, sono autentici ambasciatori del nostro territorio. Nel corso della serata verranno consegnati riconoscimenti a figure di spicco nei campi della cultura, della musica, della promozione turistica, dell’imprenditoria e dello sport.

A impreziosire la serata sarà l’Orchestra Tesori d’Abruzzo, diretta e arrangiata dal maestro Marco Ciccone, con la voce narrante di Alessandro Scafati a dare ritmo e profondità al racconto. La conduzione sarà affidata a Maria Rita Piersanti.

“Un ringraziamento particolare va alla Fondazione Tercas, per il prezioso sostegno al progetto, e all’editore Paolo De Siena per aver scelto Campli. La Notte dei Tesori d’Abruzzo non è solo un evento culturale, ma un vero e proprio tributo all’Abruzzo e ai suoi tesori viventi. Vi aspettiamo numerosi a Campli, per una serata che saprà emozionare, ispirare e celebrare il meglio della nostra terra”, conclude la nota.