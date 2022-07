LA NUOVA PESCARA SENZA CONFINI: CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE EVENTO INTERNAZIONALE, LA DIRETTA

PESCARA – Diretta alle ore 12 della conferenza stampa del senatore del Pd Luciano D’Alfonso di presentazione del convegno internazionale “Nuova Pescara. La città senza confini al centro dell’Europa adriatica” che si svolgerà martedì prossimo 12 luglio. alla presenza del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, del Sindaco di Tirana Erion Veliaj e del Sindaco di Atene Kostas Bakogiánnīs.

L’evento istituzionale del 12 luglio si articolerà in due tempi. Il primo, alle 16.30, con la cerimonia inaugurale della Giornata Internazionale del Museo dell’Ottocento, in via G. D’Annunzio 128, “per dare il meritato risalto all’opera di straordinaria responsabilità sociale compiuta dai coniugi pescaresi Venceslao Di Persio e Rosanna Pallotta che, con la loro omonima Fondazione, hanno istituito a Pescara il Museo dell’Ottocento dopo anni di fatiche e rallentamenti opposti dalla burocrazia”. Di seguito, alle 17.00, presso la sala consiliare del Comune di Pescara, avrà

luogo il convegno.