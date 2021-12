LA PANORAMICA, FEBBO: “APPROVATO EMENDAMENTO CHE STANZIA RISORSE PER 400MILA EURO”

L’AQUILA– “Il Consiglio regionale ha approvato l’emendamento presentato come primo firmatario al progetto di legge 230/2021, Assestamento al Bilancio di previsione 2021-2023 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 smi, con modifiche di leggi regionali, che stanzia risorse per 400.000 euro destinate a definire la vertenza tra proprietà della società La Panoramica e i lavoratori sul mancato rinnovo degli incentivi del contratto di secondo livello”.

Lo scrive in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo.

“L’emendamento – spiega – è stato sottoscritto dal sottosegretario con delega ai trasporti Umberto D’Annuntiis, a nome del Governo, e dai colleghi Sara Marcozzi, Silvio Paolucci, Roberto Santangelo e Sabrina Bocchino, che ringrazio. Spiace invece verificare l’astensione del collega Pierpaolo Pietrucci (Pd). L’intervento si è reso necessario in quanto ci troviamo di fronte al mancato rispetto di un accordo economico non obbligatorio, ad una impresa privata (e non pubblica) e quindi soggetta a norme europee sulla concorrenza e, non ultimo, all’applicazione di motivazione non legate a maggiore percorrenza di Tpl, anzi esattamente il contrario”.

“Cioè il Comune di Chieti ha ridotto sia le corse, lasciando inspiegabilmente quella diretta al centro commerciale Megalò, sia il suo contributo, riducendolo drasticamente a solo 25 euro (delibera di Consiglio comunale del 23.09.2021). In sostanza, il Tpl nella Città di Chieti è pagato interamente dalla Regione Abruzzo. Chiaramente da questa situazione i primi ad essere colpiti, unitamente ai cittadini che si sono visti una contrazione importante del servizio, sono stati i lavoratori che nonostante questo lungo e difficile periodo di emergenza dovuto alla pandemia non hanno fatto mai mancare il loro contributo e la presenza sul lavoro”, chiosa Febbo.