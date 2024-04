LA PASQUETTA DI BORGO UNIVERSO: MIGLIAIA DI TURISTI AD AIELLI. ESULTA IL SINDACO

AIELLI- Un ‘Lunedì dell’Angelo’ da record per “Borgo Universo” ad Aielli (L’Aquila), piccolo centro marsicano che si conferma una meta turistica nei giorni di festa e non solo. Migliaia i turisti che hanno scelto il borgo per la classica gita fuori porta o per il weekend pasquale, per ammirare i murales e accedere alla Torre delle stelle, l’osservatorio astronomico che richiama tutto l’anno gruppi per viaggi di istruzione e viaggi organizzati.

“Numeri importanti che certificano ancora una volta la vocazione turistica che il paese sta conquistando anno dopo anno – commenta il sindaco, Enzo Di Natale – Stiamo investendo molto sulle nostre offerte culturali e i servizi turistici e l’incremento del numero dei turisti ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta”.