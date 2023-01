LA PEZZA DI FORMAGGIO ROTOLA PER IL PAESE: TORNA A MAGLIANO DEI MARSI IL “CACIO TORNEO”

MAGLIANO – Torna il ‘Cacio Torneo’. “E’ un gioco inventato dai pastori, dai contadini, era il gioco dei braccianti, si finiva poi tutti a mangiare e bere nelle cantine del paese, sin dal 1752, come da tradizione il giorno dall’epifania e finisce a fine Febbraio, il giorno di carnevale.

E’ la particolarità degli abitanti di Magliano dei Marsi, un borgo di 3mila abitanti, ai piedi del Monte Velino, che collega la Marsica alla Valle del salto nel Cicolano. quest’anno dopo due anni di stop pandemico ripartirà la sfida con 4 gironi e 16 squadre, la finale ci sarà il 19 febbraio.

Il gioco consiste nel far rotolare una caciotta di formaggio (chiamata pezza), nella strada antica del Borgo di Magliano dei Marsi, lunga 650m con curva, salite e discese, chiamata da noi maglianesi (Tornaterra); vince chi riesce a fare il giro di Tornaterra con meno tiri possibili, l’unica cosa a cui devono stare attenti i giocatori è quella di non perdere mai di vista la caciotta, altrimenti il tiro sarà cieco o non passato, in questo caso il giocatore è costretto a ripeterlo, oppure far passare il tiro all’altra squadra ripartendo con un tiro in più, dal punto iniziale chiamato (l’appellaturo).