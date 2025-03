LA PREFETTURA DELL’AQUILA: CALANO I FURTI E I REATI IN GENERALE AD AVEZZANO

L’AQUILA – Continua il calo della delittuosità nel territorio comunale di Avezzano (AQ). E’ il dato emerso nel corso della Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di polizia, presieduta questa mattina in Prefettura dal Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo.

Nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Colonnelli Salvatore Del Campo e Cosimo Lamanuzzi, e il Capo Gabinetto della Questura, Marco Nicolai, si è posto, tra gli altri, un importante punto di attenzione proprio sul report sull’andamento della delittuosità nel territorio avezzanese, riferito ai primi 40 giorni dell’anno e comparato al medesimo periodo del 2024.

Dall’esame dei dati emerge un sensibile calo dei delitti, pari al 31,91%, con decremento sensibile anche nei furti, pari al 16,51%. Il Prefetto ha richiamato l’attenzione sulla necessità di mantenere alta l’attenzione sul territorio del comune marsicano, con il consolidamento delle misure già in atto e la continua condivisione dei piani di servizi di controllo e, nel contempo: “ringrazia per la preziosa e quotidiana opera tutte gli appartenenti alle Forze di polizia, impegnati con la massima professionalità per assicurare alla cittadinanza un elevato livello di sicurezza”.