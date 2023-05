LA PRESENTOSA ACCOGLIE IL GIRO D’ITALIA: MEGA INSTALLAZIONI IN LEGNO A FOSSACESIA E ORTONA

FOSSACESIA – Anche questo anno ad accogliere il Giro d’Italia ci sarà l’opera di Land Art che riproduce la “Presentosa”, con una novità: l’installazione ora si fa in due e sarà presente già da venerdì 5 maggio sul prato dell’Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia (località di partenza della Cronometro) e anche a Ortona, sul Campo Umberto Rossi di via Marina, località di arrivo della prima giornata del Giro d’Italia 2023, nella storica partenza lungo la splendida Via Verde della Costa dei Trabocchi.

Le installazioni in legno del diametro di mt. 12 l’una e di mt 8 l’altra, rappresentano il capolavoro dell’arte orafa della tradizione abruzzese, un gioiello settecentesco che viene tuttora realizzato dagli orafi artigiani dell’Abruzzo: un pegno d’amore che ricorda i rosoni delle nostre cattedrali. L’iniziativa è un omaggio per accogliere i tanti campioni di tutto il mondo che sfrecceranno per la prima volta sulla spettacolare ciclabile a picco sull’Adriatico.

Da un’idea di Antonio Corrado le due installazioni sono state realizzate in legno dal Maestro Francesco Carullo, in stretta sinergia con il Club per l’Unesco di Chieti, l’Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese, i Comuni di Fossacesia e di Ortona. Alba rosa Con lo stesso spirito di celebrare il grande evento sportivo con la valorizzazione di arte, natura e cultura del nostro territorio, un’altra straordinaria iniziativa accompagnerà l’attesa per la partenza del Giro d’Italia a Fossacesia dove alla Marina, presso il Supportino, sul piccolo promontorio di Trabocco Punta Rocciosa, alle 5.30 di sabato 6 maggio, qualche ora prima dell’inizio della Cronometro sulla scenografica Via Verde, l’alba sarà salutata con musica, canto e poesia.

I versi di Gabriele d’Annunzio, recitati da Pierluigi Di Clemente, saranno accompagnati dal violino di Tommaso D’Onofrio, dal pianoforte di Loris Mantini e dalla voce del soprano Giulia Martino.

Organizzato dal Club per l’Unesco di Chieti in collaborazione con il Comune di Fossacesia e il Supportino, l’evento è ideato e diretto dal poliedrico artista Pierluigi Di Clemente. I La presidente del Club per l’Unesco di Chieti è Cinzia Di Vincenzo.