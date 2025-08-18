LA PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO METSOLA IN GIRO TRA LE BELLEZZE DELL’AQUILA E ALTO SANGRO

L’AQUILA – Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, ha trascorso il weekend ferragostano tra L’Aquila e l’Alto Sangro.

Metsola – riporta Il Centro – ha potuto ammirare le bellezze dell’Aquila, città che nel 2026 sarà Capitale italiana della Cultura: dalle piazze ai palazzi eleganti tornati a nuova vita, fino alle chiese rinate dopo i restauri. La numero uno del Parlamento europeo ha pranzato in un ristorante del centro, confondendosi tra i tanti visitatori che in questi giorni affollano le vie principali.

Sarebbe poi stata avvistata anche a Casadonna, il celebre ristorante di Niko Romito a Castel di Sangro (L’Aquila), altra eccellenza abruzzese che richiama ogni anno appassionati da tutto il mondo.