LA PROTESTA: “CAOS TRAFFICO NEL CENTRO STORICO AQUILANO INTORNO A PALAZZO MARGHERITA”

L’AQUILA – Proteste per caos parcheggi e traffico in centro storico. La situazione, secondo alcuni residenti aquilani, è peggiorata in modo ulteriore dopo la riapertura di palazzo Margherita, con la presenza inevitabile di auto di politici, dipendenti e di tutti coloro che a vario titolo frequentano il Comune anche occasionalmente.

Naturalmente ci sono troppe auto anche nelle zone circostanti oltre a piazza Palazzo come per esempio l’area intorno al palazzetto dei Nobili. Si confida in soluzioni che correggano questo stato di cose.