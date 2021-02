“LA RELAZIONE DI FIDUCIA ALLA BASE DELLA CURA DEI MALATI”: CONVEGNO A TERAMO, LA DIRETTA

TERAMO – In occasione della 29esima Giornata mondiale del malato, e in concomitanza con la cerimonia d’inaugurazione del corso di laurea in Infermieristica per l’anno accademico 2020-2021 dell’Università degli Studi dell’Aquila, sede di Teramo, si tiene oggi il convegno “La relazione di fiducia alla base della Cura dei malati”, nell’aula convegni dell’ospedale Mazzini di Teramo

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Abruzzoweb a partire dalle 10.30

L’evento è organizzato da Asl Teramo, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Università degli Studi de L’Aquila, Università degli Studi di Teramo e dalla Diocesi di Teramo-Atri.

