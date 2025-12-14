“LA RIVOLUZIONE DELLA LUCE”: CAPOLAVORI DI CARAVAGGIO, A TERAMO GRANDE SUCCESSO MOSTRA ALL’ARCA

TERAMO – Grande successo sta registrando a Teramo la mostra “Caravaggio. La Rivoluzione della Luce”, che ha aperto al pubblico la settimana scorso nelle sale de L’Arca – Laboratorio per le Arti Contemporanee, dove resterà fino al 6 aprile.

Un appuntamento culturale di rilievo che ha portato a Teramo 34 opere, tra cui il celebre Ragazzo morso da un ramarro e il Ragazzo che monda un frutto, attribuito a Caravaggio. Un percorso articolato che accompagna il visitatore dentro il mondo del Caravaggismo.

La mostra, curata da Pierluigi Carofano, è organizzata dal Comune di Teramo, da MetaMorfosi Eventi e dal Polo Museale Città di Teramo, con il patrocinio di Senato, Camera, Ministero della Cultura e Regione Abruzzo.

Oltre a ospitare capolavori di grande prestigio, l’esposizione valorizza anche la Pinacoteca Civica, da cui provengono sei dipinti seicenteschi di scuola caravaggesca, integrati in un percorso tematico-cronologico che va dal tardo Manierismo al pieno naturalismo, passando per le influenze bolognesi e napoletane.

Centrale, naturalmente, il Ragazzo morso da un ramarro, fulcro dell’allestimento e simbolo della rivoluzione luministica dell’artista lombardo. Non mancano alcuni inediti, inseriti per stimolare ulteriori approfondimenti scientifici.

“Cos’è, in fondo, la rivoluzione di Caravaggio? – riflette il curatore Carofano – È un realismo fondato sulla percezione, capace di restituire la materia, le trasparenze, i valori tattili. Un realismo che coinvolge i sensi oltre la vista”.

Accanto all’esposizione, il Polo Museale propone un ricco programma didattico per le scuole: visite guidate, percorsi animati dedicati alla luce e tre laboratori che spaziano dal chiaroscuro al kamishibai, per coinvolgere bambini e ragazzi. Le attività saranno disponibili su prenotazione dall’8 dicembre al 6 aprile.

“Questa è la mostra più importante che la nostra città abbia mai ospitato – ha commento il sindaco Gianguido D’Alberto – un altro passo nel percorso di crescita culturale costruito negli anni, dopo le esposizioni dedicate a Banksy e Van Gogh. Con Caravaggio, Teramo entra nuovamente nel panorama nazionale, valorizzando il proprio Polo Museale come mai prima”.

Da questo link è possibile scaricare una selezione di immagini delle opere in mostra https://tinyurl.com/caravaggioteramo

Orari: Aperta tutti i giorni

Dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00

Il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16 alle 21:00

Il sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00

La domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

Biglietti:

Intero, a partire dai 26 anni: 10 euro

Ridotto, dai 7 ai 25 anni e gruppi di almeno 15 persone: 6 euro

Alunni in visita con la scuola: 3,50 euro

Bambini dai 0 ai 6 anni, insegnanti, persone con disabilità ed eventuale accompagnatore: ingresso gratuito