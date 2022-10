LA RIVOLUZIONE FRANCESE IN UN SAGGIO STORICO-GIURIDICO DELL’AVVOCATO E SCRITTORE GIUSEPPE PALMA

L’AQUILA – Un saggio storico-giuridico sulla rivoluzione francese. Questo l’ultimo libro dell’avvocato e scrittore Giuseppe Palma, già conosciuto dai nostri lettori per i suoi articoli su AbruzzoWeb.

Con questa sua nuova pubblicazione, dal titolo “La Rivoluzione francese. Storia, legislazione e processi”, Giuseppe Palma affronta – con un approccio critico – l’evento che sconvolse il mondo alla fine del Settecento.

Scrive l’autore: “Se nel corso del Medioevo il potere dei Re fu, il più delle volte, sottoposto al controllo di alcuni corpi intermedi della società – come ad esempio la Cavalleria o la Nobiltà -, dalla seconda metà del Seicento in avanti si affermò in tutta Europa il concetto dell’assolutismo monarchico riassumibile nella locuzione “L’étatc’est moi” – lo Stato sono io – attribuita a Luigi XIV. I corpi intermedi, in particolare la Nobiltà, esercitavano i diritti feudali sui propri territori riscuotendo i tributi dalla popolazione. Il Terzo e Quarto Stato (Borghesia e Popolo) erano gli unici a pagare tasse e tributi, sia al feudatario che al Re, salvo la concessione del Regio Demanio da parte della Casa regnante. La Rivoluzione francese scardinò questo sistema trasferendo il potere di imperio dalle Case regnanti alla Borghesia, più in generale dall’Aristocrazia alla Borghesia produttiva (industriale, commerciale, delle professioni e finanziaria), mantenendo il più delle volte i Re sui loro troni ma circoscrivendone i poteri nelle Costituzioni nazionali”.

Con quest’opera, la terza sull’argomento, l’avvocato Palma racconta dunque l’intera storia della Rivoluzione francese (dal 1789 al 1794) attraverso i fatti, le leggi e i processi; in particolare, l’autore concentra la sua analisi su sette punti: 1) le conquiste della Borghesia e il passaggio dalla monarchia assoluta a quella costituzionale; 2) il mutamento di rotta della Rivoluzione dopo la fuga di Varennes e l’eccidio del Campo di Marte; 3) i più importanti provvedimenti legislativi dell’esperienza rivoluzionaria; 4) la divisione in fazioni prima e dopo la caduta della monarchia; 5) i processi a Luigi XVI, a Maria Antonietta e a Georges Jacques Danton; 6) il fallimento della cultura del sospetto; 7) le conseguenze della Rivoluzione. La consultazione di una copiosa bibliografia fornisce al volume attendibilità storica e scientifica.

Il volume è in vendita su Amazon sia nel formato cartaceo che in e-book.

