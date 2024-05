LA RUGBY L’AQUILA: A 3 ANNI DALLA NASCITA “L’A NEXT GENERATION”, “IMPORTANTE PROGETTO PER IL FUTURO”

L’AQUILA – La Rugby L’Aquila a 3 anni dalla nascita presenta “L’A neXt generation”.

È il progetto che il club intende portare avanti per le prossime tre stagioni, un percorso che accompagni l’atleta nella sua crescita umana e sportiva.

Giovedì 16 maggio, alle 11, presso lo Stadio Tommaso Fattori dell’Aquila, nel corso della conferenza stampa ne verranno presentati gli aspetti cardine e verrà svelato alla Città il nome del coordinatore, una personalità nota nel panorama rugbystico nazionale, un profilo di assoluto valore con comprovate esperienze ai massimi livelli.

“Prima di dare vita alla festa che concluderà la bella stagione appena vissuta, riteniamo importante condividere con la comunità ovale il progetto di sviluppo che il nostro Club ha ritenuto corretto intraprendere per i ragazzi Aquilani, fondamenta del nostro Club, e per quanti vorranno condividere il percorso di crescita che LA Rugby L’Aquila vuole perseguire in collaborazione con un’altra importante realtà cittadina”, dichiara in una nota il presidente Mauro Scopano, amministratore di Aterno Gas & Power.

(Foto Diego Alberici)