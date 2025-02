LA RUGBY L’AQUILA ACCOGLIE L’ARGENTINO JOAQUIN WYSS

L’AQUILA – LA Rugby L’Aquila accoglie Joaquin Wyss, primo giocatore straniero del Club: il trequarti argentino, proveniente dal Club San Cirano, è arrivato in Città.

Joaquin Francois Wyss è nato a Buenos Aires il 7 settembre del 2000, è alto 178 cm e pesa 85 kg.

Il suo Club – si legge in una nota – è lo stesso di Ulyses Gamboa, ex pilone neroverde e attuale General Manager del Rugby Viadana e di Nacho Brex, fortissimo centro della nostra nazionale maggiore. E’ un giocatore duttile che può ricoprire più ruoli della linea arretrata, forte in attacco e con buone doti al piede.

Il suo arrivo rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso del nostro Club, che ha sempre puntato e sempre punterà sui giovani aquilani, ma che vede la necessità di contaminarsi e arricchirsi con nuove energie e competenze.

La lunga trafila burocratica per farlo arrivare in Città ha tenuto al lavoro lo staff aquilano nelle scorse settimane, primo fra tutti Diego Sterpone, che insieme a Paolo Pietrinferni ha gestito tutti gli step necessari.

Wyss sarà a disposizione dello staff per questo ultimo scorcio di campionato, 6 partite di cui 3 in casa (con Livorno, Rugby Roma e Villa Pamphili) e 3 in trasferta (a Firenze, Paganica e Napoli), un tempo sufficiente per capire se scatterà l’amore per i colori neroverdi, come in passato è stato per i tantissimi argentini che hanno militato nelle società cittadine che hanno preceduto la nostra.

“Siamo felici e orgogliosi di avere Joaquin con noi, un atleta giovane e motivato che potrà arricchire le competenze dei nostri ragazzi e potenzialmente, scrivere insieme a noi la storia del nostro Club”, ha dichiarato il presidente Mauro Scopano.

Foto Massimo Vignini