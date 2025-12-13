LA RUGBY L’AQUILA AL FATTORI CHIUDE L’ANNO CONTRO IL PRATO

L’AQUILA – Ultima partita dell’anno e appuntamento di grande spessore allo stadio Tommaso Fattori.

Domani, domenica 14 dicembre, LA Rugby L’Aquila torna davanti al proprio pubblico per affrontare i Cavalieri Union Prato, seconda forza del campionato.

Dopo lo stop di Firenze, i neroverdi sono chiamati a una risposta immediata, soprattutto sul piano dell’atteggiamento. La sconfitta esterna ha lasciato un po’ di amarezza, ma anche la consapevolezza di avere subito l’occasione giusta per riscattarsi.

“La sconfitta fa parte del gioco come la vittoria – ha dichiarato l’head coach Gigi Milani – Non eravamo i migliori prima e non siamo i peggiori adesso. Abbiamo giocato una partita sottotono, anche per un fattore mentale, ma l’abbiamo analizzata e archiviata. Ora dobbiamo pensare solo a Prato”.

Quella di domani sarà una gara impegnativa. Prato è una squadra solida, con fisicità negli avanti e qualità nella linea arretrata, costruita per stare ai vertici.

“I Cavalieri sono un’ottima squadra, in tutti i reparti – continua Milani – Scendono da una categoria superiore e giocano un rugby molto fisico e dinamico. Starà a noi metterli in difficoltà, sfruttando il fattore campo e l’energia del Fattori”.

Il tecnico aquilano si affida anche al sostegno del pubblico, chiamato a trasformare lo stadio in un vero fortino per l’ultima sfida prima della pausa natalizia.

“Giocare in casa deve fare la differenza. I ragazzi hanno una grande voglia di riscattare Firenze e sentire il calore della città sarà fondamentale”.

Se la prima squadra cerca continuità, la Cadetta dopo l’ultima vittoria convincente, frutto di una prestazione fisicamente dominante e di un lavoro settimanale che sta dando risultati concreti, chiude ora la prima fase con una pausa; si ripartirà indicativamente a metà gennaio, in parallelo o poco dopo la prima squadra.

Foto di Massimo Vignini