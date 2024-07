LA RUGBY L’AQUILA: AL VIA CAMPAGNA ABBONAMENTI

L’AQUILA – Inizia ufficialmente la stagione 2024-2025 che vedrà LA Rugby L’Aquila alle prese col suo primo campionato di serie A.

Un risultato ottenuto con tre anni di duro lavoro sul campo e una gestione lungimirante che ha portato risultati evidenti su tutti i fronti.

Per la nuova stagione i tifosi potranno contare anche sulla completa disponibilità del settore ‘Distinti’ riqualificato dalla società in occasione del match Italia- Inghilterra U19 dello scorso 6 aprile.

La palla, ora, è in mano ai tifosi; sostenere i ragazzi in questa nuova e impegnativa avventura, significa sostenere LA Rugby L’Aquila e i suoi ambiziosi progetti.

Sarà possibile abbonarsi online su ‘Ciaotikets’ oppure recandosi presso gli uffici di Aterno gas & power, in Via Vicentini, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

L’abbonamento sarà valido solo per le partite di campionato e non per quelle di Coppa Italia.