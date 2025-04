LA RUGBY L’AQUILA CHIUDE LA STAGIONE CON UNA SCONFITTA, “SGUARDO PROIETTATO AL FUTURO”

NAPOLI – Termina 47 a 14 per il Napoli l’ultimo match stagionale della Rugby L’Aquila. Un risultato netto, che non è mai sembrato davvero in discussione, come ha ammesso a fine gara il presidente del club, Mauro Scopano.

“Penso che il risultato sia giusto e corretto – commenta in una nota Scopano. – La voglia di vincere da parte del Napoli si è fatta sentire fin dall’inizio. Da parte nostra, c’era poco da chiedere a questa partita. Certo, potevamo e forse dovevamo fare qualcosa in più, anche per i tifosi che ci hanno seguito fin qui”.

Nonostante un po’ di amarezza per qualche sconfitta di troppo, soprattutto in trasferta, il presidente guarda avanti con fiducia.

“Siamo consapevoli di avere una buona base di partenza – aggiunge – Il gruppo di giovani atleti su cui stiamo lavorando rappresenta il futuro della nostra società. C’è bisogno di crescita, soprattutto dal punto di vista caratteriale: cali di concentrazione e approcci sbagliati come quelli di oggi non sono ammissibili e dovranno essere corretti”.

La stagione si chiude, insomma, ma il progetto continua a prendere forma.

“Non parliamo di promesse o proclami, ma lavoreremo per essere protagonisti già dal prossimo campionato. Ringraziamo tutti i tifosi che ci hanno seguito e sostenuto: ci diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti e alla nuova stagione, con l’impegno di costruire passo dopo passo una squadra sempre più competitiva”, conclude Scopano.