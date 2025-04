LA RUGBY L’AQUILA CHIUDE LA STAGIONE IN CASA CON UNA NETTA VITTORIA SU VILLA PAMPHILI

L’AQUILA – Con una prestazione brillante e un risultato mai in discussione, la Rugby L’Aquilaha salutato il pubblico dello stadio ‘Tommaso Fattori’ nell’ultima gara casalinga della stagione, superando con un perentorio 48-5 il Villa Pamphili nella XVII giornata del campionato di Serie A.

Una partita speciale, disputata in una data simbolica per tutta la città, quella del 6 aprile, che ha unito sport e memoria in un clima di partecipazione e vicinanza. A impreziosire l’evento, la bella prova corale della squadra aquilana, che ha ritrovato il successo dopo cinque turni e chiuso con onore il proprio percorso davanti al pubblico di casa.

Già nei primi minuti i neroverdi hanno indirizzato il match con grande determinazione. A rompere gli equilibri è stato Emanuele Capocaccia, autore di ben quattro mete, non a caso Man of the Match. Le altre marcature sono arrivate con Wyss, Niro, Davide Pietrinferni, Antonelli e Sacco, in un crescendo di gioco efficace e, a volte, spettacolare.

“Una partita che non aveva valore di classifica, ma che volevamo onorare al massimo – ha dichiarato il presidente Mauro Scopano. – Volevamo chiudere bene davanti al nostro pubblico e ci siamo riusciti, rompendo anche una serie di risultati negativi. I ragazzi hanno risposto con maturità e spirito di squadra. Siamo contenti – ha proseguito il presidente. – Abbiamo dimostrato di poter competere in questa categoria. C’è ancora tanto da fare, ma anche tanta voglia di crescere. La vittoria di oggi è un bel segnale per il futuro.”

“Anche se non valeva per la classifica – ha commentato, invece, Capocaccia, – oggi abbiamo dimostrato che L’Aquila merita questa categoria. Era importante ritrovare gioco e fiducia. È stato un anno lungo, ma ricco. Abbiamo affrontato squadre forti, imparato molto e dimostrato di avere un’identità. Ora lavoreremo per il futuro con serenità, entusiasmo e nuove ambizioni.”

LA Rugby L’Aquila vs Villa Pamphili

Risultato Parziale 31- 0

Risultato Finale 48 – 5

Punti: L’Aquila 5 – Villa Pamphili 0

Man of the match: Emanuele Capocaccia

Tabellino

Marcatori: 5′ Capocaccia (5- 0); 6′ Wyss (7 – 0); 16′ Capocaccia (12- 0); 22′ Niro (17- 0); 28′ Capocaccia (22- 0); 29′ Wyss (24 – 0); 33′ Wyss (29- 0); 34′ Wyss (31 – 0); 19’st Selvi ( 31 – 05); 25′ st, Pietrinferni D. ( 36 – 05); 26′ st. Antonelli ( 38 – 05); 31′ st. Sacco ( 43 – 05); 37′ st. Capocaccia ( 48 – 05);

LA Rugby L’Aquila

Giocatori in campo

1) Stefano Iovenitti ( 7’st. Sebastiani); 2) Giacomo Lepidi (35’pt, Sorrentino) ; 3) Walter Nardantonio ( 7’st., Sacco); 4) Jorge Luis Suarez Carrillo; 5) Lorenzo Fiore (25′ st., Daniele); 6) Andrea Pietrinferni; 7) Luca Niro (C); 8) Nicola Fulvi; 9) Simone Petrolati (1’st, Pupi); 10) Davide Pietrinferni (V); 11) Emanuele Capocaccia; 12) Lorenzo Bucci; 13) Marcello Angelini; 14) Francesco Maria Marzi (1’st, Antonelli); 15) Joaquin Francois Wyss;

In panchina:

16) Davide Sebastiani; 99) Alessio Sacco; 18) Vincenzo Sorrentino; 19) Andrea Lofrese; 20) Giorgio Daniele; 21) Luigi Passadoro; 22) Lorenzo Pupi; 23) Romeo Antonelli;

Allenatore: Luigi Milani

Villa Pamphili

Giocatori in campo

1) Matteo Fontana; 2) Simone Marcantognini; 3) Diego Mirabella (21′ st. Longo); 4) Alessandro Strampelli (4′ pt., De Simone) ; 5) Edoardo Sirbu (11’st., Iacobini); 6) Andrea Bartolini; 7) Edoardo Iampieri; 8) Daniele Conti ( 21′, st. Bragalone); 9) Patrick Bartolini (C); 10) Gianluca Piergentili; 11) Valerio Silvestri; 12) Gian Paolo Ricci; 13) Federico Selvi (V); 14) Simone Fascianelli ( 14′ st. , Bartolini T.); 15) Gabriele Grasso;

In panchina:

16) Massimiliano Orlandi; 17) Manuel Bragalone; 18) Stefano Petullà; 19) Nicolò Almonti; 20) Lorenzo De Simone; 21) Flavio Massimo Longo; 22) Thomas Bartolini; 23) Edoardo Iacobini;

Allenatore: Andrea Pegoretti