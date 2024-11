LA RUGBY L’AQUILA: “CONTRO IL LIVORNO UNA SCONFITTA DI CUI FARE TESORO”

L’AQUILA – Un pomeriggio duro sul campo del Rugby Livorno. Alla fine degli 80 minuti il punteggio segna 56 a 14 per la squadra di casa apparsa superiore in ogni fase del gioco rispetto a La Rugby L’Aquila.

La nota completa.

Una sconfitta di cui fare tesoro per crescere e migliorare. I neroverdi erano, tuttavia, consapevoli di dover affrontare una squadra coriacea che, peraltro, ha la possibilità di attingere settimanalmente a una Under 18 di giocatori molto promettenti, che offre risorse importanti sia per il pacchetto di mischia sia per la linea di tre quarti.

Un percorso impegnativo ma “siamo determinati e coesi”, scrive la Società su Facebook che aggiunge: “vogliamo ringraziare tutti i tifosi che hanno seguito i ragazzi in diretta”.

Buone notizie, invece, sul fronte della Cadetta. La squadra, allenata da Mattia Valdrappa, ha battuto fuori casa il Sulmona Rugby per 33 a 3

La settimana che entra vedrà di nuovo i ragazzi allenarsi tutti insieme allo stadio Tommaso Fattori dove, domenica 17 novembre si disputerà il primo derby cittadino contro il Paganica.

Foto di Giancarlo Iezzi.