LA RUGBY L’AQUILA DA’ IL BENVENUTO A MATIAS MASETTI

L’AQUILA – La Rugby L’Aquila è lieta di annunciare l’arrivo in maglia neroverde di Matias Masetti, tallonatore argentino classe 2004, nato il 26 gennaio a Rosario, città nota per la sua profonda cultura rugbistica che ha dato i natali anche all’ex n.9 neroverde Leandro Lobrauco, oggi tecnico del San Benedetto.

Di seguito la nota completa.

Alto 180 cm per 105 kg, Masetti è un profilo di grande interesse che, nonostante la giovane età, ha già maturato una solida esperienza nei campionati seniores del suo Paese, militando nel Torneo Regional del Litoral e nel prestigioso Torneo del Interior.

Giocatore determinato e con una spiccata attenzione alla preparazione fisica e alla nutrizione, Matias rappresenta al meglio lo spirito della nuova stagione: giovani di talento con grande fame di crescita, dentro e fuori dal campo.

“Siamo molto felici di accogliere Matias – ha dichiarato il presidente Mauro Scopano – È un giovane che ha già mostrato solidità, carattere e maturità tecnica. In lui vediamo il futuro del nostro club e della nostra prima linea.

Il nostro progetto resta fermo sulla valorizzazione dei giovani del territorio, ma questo non esclude l’apporto di giocatori esterni come Matias o Joaquin François Wyss, che con la loro qualità ed esperienza possono rappresentare un modello e un acceleratore di crescita per i nostri ragazzi.

Siamo certi che Matias saprà inserirsi velocemente nella squadra e nella città, contribuendo con entusiasmo alla nuova stagione neroverde.”

Masetti ha già voluto rivolgere un primo messaggio social, semplice, diretto e sincero, ai tifosi neroverdi: “Vengo da Rosario, dove il Rugby si vive nel cuore della città. Sono molto entusiasta per la prossima stagione e non vedo l’ora di arrivare a L’Aquila. Potete contare su di me, ci vediamo presto!”

Il nuovo tallonatore è atteso in città per la prima settimana di agosto, quando inizierà ufficialmente la sua avventura italiana con La Rugby L’Aquila.