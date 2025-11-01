LA RUGBY L’AQUILA DI NUOVO AL “FATTORI”: SFIDA CON LA POLISPORTIVA LAZIO

L’AQUILA – Dopo due vittorie consecutive e una prestazione convincente sul campo della Roma, la Rugby L’Aquila torna a giocare in casa.

Domani, domenica 2 novembre alle 14.30, allo stadio “Tommaso Fattori”, il Primo XV neroverde affronterà la Polisportiva Lazio Rugby 1927.

“Domenica scorsa è stata una partita tosta e combattuta, come ci aspettavamo – commenta in una nota il presidente Mauro Scopano – Nel primo tempo abbiamo faticato a trovare il bandolo della matassa, ma alla lunga la squadra ha fatto valere la propria qualità, portando a casa 5 punti e una vittoria importante, anche su un campo che in passato era stato ostico. È un risultato che ci dà fiducia e dimostra la crescita del gruppo.”

Lo sguardo, però, è rivolto al match di domani.

“Affronteremo la Polisportiva Lazio, una squadra che, nonostante i zero punti in classifica, non va assolutamente sottovalutata. L’abbiamo già incontrata in amichevole qualche settimana fa e non è certo un’avversaria da ultimo posto. È stata una partita tirata e ci aspettiamo lo stesso tipo di intensità anche domani. Servirà concentrazione e la giusta mentalità per mantenere la continuità nei risultati.”

Scopano sottolineato i risultati positivi della riorganizzazione societaria, che sta portando nuove energie e strumenti per coinvolgere sempre più la città e i tifosi: “Quest’anno abbiamo introdotto la nostra app ufficiale, che permette ai tifosi di seguire la squadra in diretta streaming, acquistare biglietti e merchandising. Il riscontro è stato ottimo: abbiamo superato i 1.500 download. Stiamo anche lavorando per migliorare la fruizione delle partite, consentendo la visione anche su Smart TV o con dispositivi compatibili. È un passo avanti importante per rendere la Rugby L’Aquila sempre più accessibile e moderna”.

La giornata di domenica vedrà in campo anche la formazione Cadetta, impegnata a Brecciarola (CH) contro gli Abruzzo Rugby Rebels Chieti.

Foto di Francesco Tetè