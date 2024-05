L’AQUILA – Pronti per l’ultima giornata di campionato, gli atleti di coach Lo Greco e coach Milani si apprestano a concludere in maniera positiva la stagione.

Archiviata la gara del 28 Aprile con l’US Roma, che l’ha vista sconfitta al fotofinish in un Fattori come non si vedeva da anni, la giovane squadra aquilana ha serrato i ranghi, smaltito la delusione per la festa mancata e si è buttata a capofitto nel lavoro, con l’obiettivo di offrire una prestazione all’altezza delle potenzialità.

Prossimo avversario il Messina Rugby che nella gara di andata, complice anche una tremenda notte di viaggio, era uscito dal Fattori sotto di un sonoro 80 a 0. I neroverdi hanno quindi potuto lavorare serenamente, recuperato gli acciaccati Suarez e Nardantonio e trovato la condizione migliore per affrontare questo ultimo sforzo che significherebbe il salto di categoria. La gara è anticipata alle 12.00 di Domenica 5 Maggio per consentire ai neroverdi il rientro in un orario consono.

C’è fiducia e molto affiatamento nell’ambiente, i 3500 spettatori che hanno ripopolato le tribune dello storico impianto al Centro della città durante la scorsa gara – a discapito del risultato – raccontano di un trend di positivo interesse per il Rugby cittadino, una vera e propria iniezione di fiducia per un Club nato da pochissimi anni che ha messo al centro del proprio progetto sportivo un gruppo di ragazzi, tutti nati a L’Aquila. Un gruppo di ragazzi pronto a scrivere un nuovo capitolo della propria storia.

Diretta sulla pagina Facebook del Club a partire dalle 12 di Domenica 5 Maggio.