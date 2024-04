LA RUGBY L’AQUILA, LA SERIE A DISTA SOLO UN PUNTO. “FATTORI” GREMITO PER IL MATCH CONTRO L’US ROMA

L’AQUILA – Tre anni fa l’esordio in C, (una sconfitta a Civita Castellana contro i Lions Alto Lazio) Poi un’escalation continua, determinata, caparbia, per scalare cime sempre più alte. Sempre con lo stesso spirito, senza mai sottovalutare l’avversario e facendo tesoro dei propri errori. Mai una parola di troppo, mai un atteggiamento arrogante.

Con grande umiltà, i colori neroverdi sono arrivati alla penultima partita di questo campionato giocato col cuore prima di tutto e la voglia di ripagare il lavoro svolto con una meritata promozione.

Oggi, domenica 28 aprile alle 15.30 L’Aquila capolista attende la visita della seconda in classifica Us Roma. Non sarà facile. L’ennesima finale o, forse, la vera finale di questo campionato, nonostante ci sarà un ulteriore match, fuori casa, domenica 5 Maggio a Messina.

“Siamo cambiati tanto come gruppo squadra – dichiara il DT Alessandro Cialone – e ci stiamo avviando verso un importante consolidamento. Ma l’approccio alle partite è sempre il solito. Ogni match ha la sua storia e un peso diverso, come quello di oggi”.

È per questo incontro – prosegue Cialone – che abbiamo lavorato così tanto negli ultimi tre anni. Per questo siamo orgogliosi di essere arrivati a questo punto che affronteremo con tutto l’entusiasmo possibile e la spinta ulteriore che saprà darci lo stadio “Tommaso Fattori”.

Sarà una partita dura – conclude il DT neroverde – che affronteremo un passo alla volta, offrendo al nostro pubblico il miglior spettacolo possibile”.

Venduti fino ad oggi circa 2mila biglietti, prevendite su ciaotickets per quella che si preannuncia una gara con una cornice di pubblico davvero eccezionale per la categoria.