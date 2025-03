LA RUGBY L’AQUILA LOTTA FINO ALL’ULTIMO, MA IL LIVORNO VINCE 17-14

L’AQUILA – Una sconfitta non propriamente meritata per La Rugby L’Aquila, che allo Stadio Tommaso Fattori cede al Livorno Rugby con il punteggio di 17-14.

Di seguito la nota completa.

Un incontro combattuto su un campo pesante e difficile, che ha visto i neroverdi giocarsela alla pari contro la capolista, sfiorando un successo che sarebbe stato meritato.

Il match è stato intenso e fisico, con gli aquilani capaci di portare in campo grande determinazione e un livello di gioco nettamente superiore rispetto all’ultima prestazione, contro la Primavera. L’approccio giusto, il carattere e la qualità del gioco espresso hanno dimostrato che la squadra è in crescita e pronta a dare battaglia nelle prossime sfide.

A pesare sull’esito dell’incontro sono stati alcuni errori evitabili, ma anche decisioni arbitrali che hanno lasciato l’amaro in bocca ai giocatori e ai tifosi presenti sugli spalti.

“Fa parte dello sport – ha dichiarato il Presidente, Mauro Scopano. – Si vince e si perde, ma oggi i ragazzi hanno dimostrato di essere all’altezza della prima in classifica”.

Nonostante la sconfitta, la squadra ha mostrato un’ottima attitudine e ha saputo mettere in difficoltà un avversario che non si è rivelato superiore nel gioco. Dopo un primo tempo terminato 14- a 0 per i neroverdi, tuttavia il secondo tempo è stato giocato con una marcia ridotta, forse complice anche l’errore neroverde che ha offerto la prima meta agli avversari.

Tra le note positive, l’esordio di Joaquin Wyss, il nuovo acquisto, che ha fatto vedere buone accelerazioni e ha tentato un calcio piazzato difficile sul campo reso insidioso dalla pioggia. L’inserimento in squadra sta avvenendo nel migliore dei modi e il sostegno dei compagni lo sta aiutando ad ambientarsi rapidamente.

Chiuso il capitolo Livorno, si apre, per il quindici di coach Milani, una settimana di intensa preparazione in vista del derby che si terrà allo stadio Iovenitti di Paganica, domenica prossima.