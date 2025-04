LA RUGBY L’AQUILA: MILANI, “CONTRO NAPOLI AFRAGOLA PER CHIUDERE CON ORGOGLIO PRIMO ANNO IN SERIE A”

L’AQUILA – Ultimo atto del campionato per la Rugby L’Aquila, che si prepara ad affrontare una delle sfide più impegnative della stagione.

Domenica i neroverdi saranno ospiti del Napoli Afragola in un match che si preannuncia intenso e carico di significati, sia per gli avversari, in piena corsa salvezza, sia per la formazione aquilana, intenzionata a concludere il suo primo anno in Serie A con la determinazione che l’ha contraddistinta per tutto il campionato.

“Sarà una gara dura – dichiara in una nota coach Luigi Milani – probabilmente la più difficile che potessimo affrontare in questa fase. Il Napoli gioca l’ultima partita in casa con la pressione e la necessità di fare punti per evitare i play-out. L’obiettivo è chiaro: vincere per salvarsi”.

Una sfida che arriva dopo un lungo stop pasquale e che coincide con una giornata fondamentale per il destino di più squadre. Proprio nell’ultima tornata del girone, infatti, si deciderà chi sarà costretto a giocarsi la permanenza nella categoria nella lotteria degli spareggi.

“Troveremo davanti una squadra agguerrita e supermotivata, che avrà tutte le intenzioni di sfruttare il fattore campo e il sostegno del pubblico –prosegue Milani –. Ma anche noi ci siamo preparati al meglio in queste due settimane per farci trovare pronti e provare a chiudere in maniera positiva il nostro percorso”.

Un percorso iniziato con coraggio e proseguito tra difficoltà e momenti di crescita, quello del team aquilano, che si è misurato per la prima volta in un campionato competitivo e complesso come la Serie A.

“Abbiamo imparato molto, abbiamo fatto esperienza. E adesso vogliamo dare tutto fino all’ultimo minuto”, conclude il coach.

Lo sguardo è già rivolto al futuro, ma prima c’è un ultimo ostacolo da affrontare. Con rispetto per l’avversario, ma anche con la voglia di chiudere con il sorriso un capitolo importante del rugby aquilano.

Foto Massimo Vignini