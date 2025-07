LA RUGBY L’AQUILA PRESENTA IL NUOVO STAFF PER LA STAGIONE 2025/2026

L’AQUILA – La Rugby L’Aquila ha dato il benvenuto al nuovo assetto dirigenziale e tecnico per la stagione sportiva 2025/2026.

“Una squadra di persone unite da competenza, immutata passione e dalla volontà condivisa di portare avanti il giovane progetto sportivo neroverde con una visione di continuità”, si legge in una nota.

Molte le riconferme ma anche nuovi ingressi.

Anche per questa stagione, il presidente Mauro Scopano sarà affiancato dal vicepresidente Marco Castellani e dal tesoriere Guido Passerini. Il Consiglio Direttivo si completa con il consigliere Berardino De Angelis.

Per la comunicazione e la gestione dei contenuti social, il riferimento è ancora Andrea Papa, mentre all’attività di ufficio stampa sarà curata sempre da Michela Santoro.

A coordinare le attività commerciali e di marketing, confermato Diego Sterpone e il progetto “Next Generation” continuerà ad essere diretto da Alessandro Cialone, che ricopre anche il ruolo di direttore tecnico.

Il Team Managment è così composto: Diego Sterpone, relazioni Fir; Diego Marzi, team manager; Antonio Simeoni, magazzinere.

Alla preparazione atletica, una conferma anche per Francesco Sette e Mattia Cecchetti. Fisioterapista, invece Moreno Ippoliti.

Confermato responsabile dello staff medico, anche il dottor Pierluigi Mastri.

Alla guida tecnica della Prima Squadra una conferma anche per coach Luigi Milani, coadiuvato da Massimo Lombardo, coach trequarti, e Riccardo Parisse, assistant coach.

La squadra Cadetta sarà ancora nelle mani di Mattia Valdrappa come head coach, affiancato da Stefano Iezzi, coach avanti, e Umberto Lorenzetti nel ruolo di assistant coach.

“Siamo molto orgogliosi del percorso fin qui compiuto e di come il progetto La Rugby L’Aquila stia crescendo anno dopo anno, grazie all’impegno di un gruppo coeso, competente e motivato”, commenta il presidente Mauro Scopano che aggiunge: “La struttura societaria e tecnica, rafforzata dall’ingresso di alcune nuove figure, riflette la nostra volontà di consolidare quanto costruito e di guardare con determinazione al futuro.”

“Continuità e impegno sono le parole chiave per affrontare questa nuova stagione: l’entusiasmo non manca, così come il senso di responsabilità verso la nostra città, i nostri atleti e tutti i sostenitori neroverdi”.