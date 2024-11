LA RUGBY L’AQUILA: PRONTI PER LA SFIDA CONTRO LIVORNO

L’AQUILA – Seconda trasferta per LA Rugby L’Aquila che, domani, domenica 3 novembre, affronterà una squadra tra le più solide della categoria, il Livorno, di coach Riccardo Squarcini.

Una squadra tenace che, peraltro, ha la possibilità di attingere settimanalmente a una Under 18 di giocatori molto promettenti, che offre risorse importanti sia per il pacchetto di mischia sia per la linea di tre quarti.

La ricordiamo, lo scorso settembre, vincere, qui a L’Aquila, il Memorial Sebastiani.

“Andare a giocare in terra toscana non è mai semplice. Affrontiamo una squadra coriacea e ben preparata, che si è rinforzata con innesti di grande qualità, provenienti anche da categorie superiori”, ha dichiarato il direttore tecnico Alessandro Cialone

LA Rugby L’Aquila arriva a questo incontro con fiducia, forte della vittoria di domenica scorsa contro la Primavera Rugby Roma e di settimane di allenamento che stanno portando buoni risultati.

Un team, tuttavia, segnato da alcuni infortuni: fuori rosa per la trasferta, Daniele Iannucci e Davide Biondi, così come i fratelli Sansone.

“Abbiamo lavorato per trovare nuovi equilibri, soprattutto nel reparto arretrato, e siamo sicuri che i ragazzi abbiano interiorizzato il piano di gioco. Ogni sfida è un’opportunità di crescita”, ha proseguito il DT.

La squadra, infatti, si è preparata a dare il massimo sul campo, contando anche sulla sana competizione interna e sulla voglia di ogni giocatore di mettersi in gioco. “Andiamo ad affrontare la trasferta sereni e fiduciosi – ha concluso Cialone. – Il bilancio finora è positivo e siamo pronti a continuare il nostro percorso di crescita.”

Foto di Gino De Meo