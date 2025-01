LA RUGBY L’AQUILA SI PREPARA ALLA SFIDA CONTRO IL ROMAGNA RFC: “PRONTI A DARE IL MASSIMO”

L’AQUILA – Dopo due vittorie consecutive dalla ripresa del campionato, la Rugby L’Aquila si prepara ad affrontare una sfida impegnativa contro il Romagna RFC.

La partita, valida per il Campionato Nazionale di Serie A – Girone 4, si terrà domenica 2 febbraio alle ore 14.30 presso lo Stadio Tommaso Fattori.

Il coach neroverde, Gigi Milani, ha condiviso le sue riflessioni in vista dell’incontro: “Siamo pienamente consapevoli dell’importanza della partita per la classifica. Il Romagna arriva al Fattori per portare a casa punti importanti. Faremo di tutto per non sfigurare davanti al nostro pubblico”.

Il Romagna RFC è noto per essere una squadra ben allenata e organizzata, e rappresenta un avversario di tutto rispetto. Nella partita di andata, disputata a Cesena lo scorso ottobre, la Rugby L’Aquila ha subito una sconfitta con un punteggio di 57 a 18.

Tuttavia, la squadra aquilana ha mostrato una crescita significativa nelle ultime settimane, ottenendo risultati positivi che hanno rafforzato il morale del gruppo. La determinazione a riscattarsi e a consolidare la propria posizione in classifica sarà un fattore chiave nella prossima sfida.

Coach Milani ha, inoltre, lanciato un appello ai tifosi: “Il supporto del nostro pubblico è fondamentale. Invitiamo tutti a venire allo stadio per sostenere la squadra in questa importante partita”.

La Rugby L’Aquila è pronta a dare il massimo per ottenere un risultato positivo e continuare il proprio percorso nel campionato. La partita contro il Romagna rappresenta un banco di prova significativo per misurare le ambizioni della squadra e confermare i progressi fatti finora.