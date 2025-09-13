LA RUGBY L’AQUILA SI PREPARA PER LA PROSSIMA STAGIONE, CALENDARIO TEST PRECAMPIONATO

L’AQUILA – Il gruppo seniores che comprende il Primo XV iscritto alla serie A e la squadra Cadetta che parteciperà alla serie C affronterà una serie di incontri di preparazione alla prossima stagione. Sarà una prima verifica per i ragazzi neroverdi, che durante l’estate hanno mantenuto alto il livello di coinvolgimento nelle attività, rispondendo alle proposte dello staff.

Spiega in una nota l’head coach Luigi Milani: “È un mese che ci siamo ritrovati per l’inizio ufficiale dell’attività nonostante molti ragazzi abbiano fatto individualmente dei carichi di lavoro importanti anche durante il periodo estivo. Siamo partiti con qualche assenza e adesso nelle ultime due settimane siamo arrivati quasi al completo di entrambe le rose. Tutti gli atleti si sono fatti trovare pronti e finora non posso che dirmi soddisfatto dell’impegno e dell’atteggiamento che hanno avuto in campo”.

“La settimana scorsa siamo tornati da un ottimo lavoro di team building svolto a Castel del Monte (grazie al Comune e alla preziosa collaborazione di Davide D’ Angelo e Giancarlo Iezzi) e ieri sera abbiamo concluso la quarta settimana di preparazione nel migliore dei modi. Ci aspettano altre due settimane di lavoro e poi finalmente ci troveremo ad affrontare le prime amichevoli contro squadre ben attrezzate; da lì inizieremo a capire a che punto siamo e cosa dovremo sistemare prima dell’inizio del campionato. Dovremo arrivare al 19 Ottobre al massimo delle nostre potenzialità perché la partita inaugurale della stagione con la Rugby Roma non sarà affatto facile. Approfitto per ringraziare il presidente, tutti i dirigenti, i ragazzi e tutto lo Staff per il lavoro e l’impegno profuso fino ad oggi”.

Il calendario degli incontri:

Il 27 Settembre doppio appuntamento, con il Primo XV impegnato a Roma sul campo dell’Unione Rugby Capitolina dove incontrerà i bluamaranto padroni di casa e il Civitavecchia. Le due squadre militano entrambe in serie A, gruppo 1 per la Capitolina, Gruppo 2, (stesso girone dei neroverdi) per il Civitavecchia. Il triangolare è un evento sportivo organizzato per celebrare la memoria di Brendan Lynch, indimenticato pilone irlandese. Lo stesso giorno la Squadra Cadetta sarà protagonista del derby neroverde con la Polisportiva L’Aquila Rugby programmata durante il Memorial Lorenzo Sebastiani.

Il 4 Ottobre Rugby Day al Fattori , dove la squadra Cadetta incontrerà il Frascati (Serie B) e il Primo XV la Lazio Rugby.

Il 12 Ottobre ultimo test per il Primo XV che affronterà l’Alto Lazio Rugby (Serie B)

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, gli orari sono da confermare e verranno pubblicati sui canali social del Club e sul sito web/App Ufficiale.

La foto del tecnico Luigi Milani è di Massimo Vignini