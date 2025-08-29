LA RUGBY L’AQUILA SI RINFORZA CON L’INGAGGIO DEL PILONE GUIDO ROMANO PROVENIENTE DALLE FIAMME ORO

L’AQUILA – LA Rugby L’Aquila annuncia l’ingaggio dell’esperto pilone Guido Romano. Romano (foto Vignini) è nato all’Aquila il 26 Aprile del 1998, è alto 187cm, pesa 118 kg. E’ un prodotto del vivaio aquilano ma a livello seniores ha sempre giocato fuori dai confini cittadini. Il suo percorso sportivo: •⁠ ⁠Accademia Ivan Francescato (2016-2017) •⁠ ⁠⁠Rugby Colorno (2017-2018) •⁠ ⁠⁠I Medicei (2018-2019) •⁠ ⁠⁠Valorugby Emilia (2019-2021) •⁠ ⁠⁠Fiamme Oro Rugby (2021-2025).

“Alla chiamata del presidente Scopano non ho potuto dire di no. Per un aquilano indossare questa maglia e questi colori è un sogno che diventa realtà. Per me, in particolare, è la prima volta con la prima squadra, significa portare sulle spalle non solo una divisa, ma una storia, una città e un popolo. Dalla nuova stagione mi aspetto un anno intenso: entusiasmante da una parte e impegnativo dall’altra. Ho visto da parte di tutti il massimo impegno e questo mi dà grande fiducia. Abbiamo uno staff competente, con allenatori preparati che portano esperienza e idee positive; una squadra con qualità, determinazione e voglia di crescere; una società sempre presente, che non fa mancare nulla e lavora per mettere tutti nelle condizioni migliori. E poi c’è il nostro pubblico, il vero sedicesimo uomo in campo, capace di spingerci anche nei momenti più difficili. Con questo gruppo, sono convinto che potremo toglierci grandi soddisfazioni”, ha dichiarato il giocatore.

Il commento del Presidente Mauro Scopano: “Guido porta con sé tanta esperienza, tantissima voglia e determinazione; va a completare un reparto già molto ben composto ed organizzato che in questi anni ha rappresentato uno dei punti di forza della nostra squadra. Il suo arrivo sarà sicuramente utile ai tecnici e ai compagni più giovani. Benvenuto nella tua casa, Guido”.

Il club ha definito un calendario di test match pre campionato, per il primo XV e per la squadra Cadetta, presto verranno annunciate le date. Prosegue la campagna abbonamenti, tutti i dettagli sono disponibili sull’app ufficiale,presente sul play store di google e sull’app store per i dispositivi apple.