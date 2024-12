LA RUGBY L’AQUILA TORNA A CASA CON UNA SCONFITTA: A ROMA PARTITA DIFFICILE MA GIOCATA FINO ALLA FINE

ROMA – Una partita molto equilibrata fino all’ultimo quarto d’ora del secondo tempo quanto la Rugby Roma ha messo l’acceleratore e ha conquistato un discreto distacco dai neroverdi.

Ottima la difesa per il quindici aquilano, ottime le fasi statiche.

Il primo tempo, ha visto i padroni di casa chiudere per 11 a 9. Poi, all’inizio del secondo tempo, L’Aquila è passata in vantaggio, continuando a difendere strenuamente la propria metà campo.

Sul 33 a 18, per i romani, una meta annullata di Marzi per un passaggio in avanti, non scoraggia i ragazzi di coach Milani che, segnano poco dopo su una bellissima azione del giovane Gianvincenzo, al suo esordio in serie A.

Pietrinferni non trasforma e il gioco, nonostante l’ottima prestazione degli aquilani, si fa a favore della Rugby Roma che chiude il secondo tempo con il risultato di 40 a 23.

“Continueremo a lavorare per crescere e migliorare. Vogliamo ringraziare i tanti che ci hanno seguito in diretta, renderli orgogliosi di tifare i nostri colori è il nostro impegno principale. Il nostro viaggio continua”, scrive la Società sui social.

A Centi Colella, invece, la Cadetta sigilla la partita sul 24 a 43. Una partita che conferma il trend di miglioramento che i ragazzi di coach Valdrappa stanno dimostrando dall’inizio del campionato.

Foto di Paolo Pietrinferni