LA RUGBY L’AQUILA VINCE A CIVITAVECCHIA: 14 A 18 IL RISULTATO FINALE

CIVITAVECCHIA – La Rugby L’Aquila torna a casa con una vittoria in tasca. Contro il Civitavecchia, oggi, una partita giocata punto a punto.

Nonostante la superiorità fisica della squadra laziale (La Rugby era in campo con 9 giocatori nati dal 2001 di cui 2 nati nel 2007, De Nicola e Scaramazza), i neroverdi hanno costantemente tenuto pressione sulla metà campo avversaria, ostacolando una serie di azioni che avrebbero potuto portare i biancorossi in vantaggio.

Il match vede al 14esimo del primo tempo, il vantaggio degli aquilani su calcio piazzato di Bucci. Al 17esimo, però, i laziali vanno in meta, subito trasformata.

I neroverdi, per niente scoraggiati, recuperano punteggio al 24′ con un altro piazzato di Bucci, sigillando il primo tempo sul 7 a 6.

A scavalcare la squadra di casa, ci pensa Fulvi al 17esimo del secondo tempo, con una meta delle sue, purtroppo non trasformata. Il gioco va avanti con L’Aquila che difende testardamente. Ma al 24′ del secondo tempo, i biancorossi conquistano un’altra meta, subito trasformata.

Sul 14 a 11, ci pensa Lofrese a ribaltare il risultato con una bellissima meta, trasformata da un bravissimo Scaramazza.

Il match chiude 14 a 18 e LA Rugby L’Aquila conquista 4 preziosissimi punti.

“Riscattiamo la sconfitta dell’andata e, pur lasciando troppi punti, abbiamo dimostrato di aver portato a casa la partita meritatamente. Sono contento – ha dichiarato il presidente, Mauro Scopano – per le prestazioni dei giovani De Nicola, Scaramazza e Gioia che confermano di poter tranquillamente confrontarsi a livello seniores nonostante la giovanissima età. Agganciamo il Civitavecchia al quinto posto ed ora testa al Romagna per ‘vendicare’ la brutta sconfitta dell’andata e continuare a scalare posizioni in classifica”.

Giornata ultra positiva anche per la Cadetta che, al Fattori, vince contro il Fiumicino 82 a 0.