LA RUGBY L’AQUILA VINCE SUL CAMPO DELLA U.S. ROMA, LA CADETTA IN CASA CONTRO L’AVEZZANO

L’AQUILA – Prima trasferta più che positiva per La Rugby L’Aquila che vince 46-18 sul campo della U.S. Roma. Vince anche la Cadetta, in casa, contro l’Avezzano Rugby, 52 a 26. Due vittorie che convincono, confermando la solidità del progetto e la forza del gruppo.

Di seguito la nota completa.

La Rugby L’Aquila continua il suo cammino con entusiasmo e determinazione.

Una grande prestazione di maturità per la Rugby L’Aquila, che conquista una larga vittoria esterna sul campo della U.S. Roma con il punteggio di 46 a 18. Il Primo XV neroverde conferma il suo momento di crescita e, dopo un primo tempo combattuto, prende il largo nella ripresa grazie a un gioco corale di alto livello e a una difesa solida, capace di contenere gli attacchi avversari e ripartire con efficacia.

I giovani aquilani hanno saputo gestire con lucidità le fasi più delicate del match, imponendo ritmo e precisione nella seconda parte della gara, grazie anche a un magistrale Joaquin Francois Wyss, autore di cinque mete e sei trasformazioni che hanno acceso l’entusiasmo del numeroso pubblico aquilano presente sugli spalti romani.

A completare il tabellino, le mete di Ugo D’Onofrio e Davide Gioia, che hanno suggellato una giornata perfetta per i neroverdi.

Un ringraziamento speciale va ai tanti tifosi che hanno seguito la squadra sia sul campo che da casa. La partita sarà trasmessa in differita su LAQTV, questa sera alle 21.45 e in replica lunedì alle 16.00.

Una domenica di successo, anche per la formazione Cadetta che ha conquistato una bella vittoria tra le mura amiche del Fattori, imponendosi per 52 a 26 contro l’Avezzano Rugby. Otto le mete messe a segno, firmate da Galliano, Molinari, Angelucci, Cimini, Barone, Cordeschi, Marzi e Gianvincenzo.

Foto credit, Francesco Tetè