LA RUGBY L’AQUILA: VITTORIA AL CARDIOPALMA CONTRO IL ROMAGNA RFC

L’AQUILA – La Rugby L’Aquila conquista una vittoria sofferta ma meritata contro il Romagna RFC, imponendosi per 32 a 31 nello Stadio Tommaso Fattori.

Di seguito la nota.

Una partita emozionante e combattuta fino all’ultimo minuto, che ha mostrato la crescita e la determinazione della squadra neroverde.

La sfida, valida per il Campionato Nazionale di Serie A – Girone 4, è stata caratterizzata da ritmi altissimi e da continui ribaltamenti di fronte, soprattutto nel primo tempo, con entrambe le squadre impegnate in un ‘botta e risposta’ degno di un match pugilistico.

Un incontro equilibrato e avvincente

A parlare nel post-gara sono stati i protagonisti della Rugby L’Aquila, che non hanno nascosto la soddisfazione per il risultato.

“È stata una partita tirata, con le squadre che si sono alternate nel punteggio. Potevano vincere loro, ma siamo stati bravi a tenere duro fino alla fine. Nonostante i due infortuni ai piloni destri, siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Questo è un grande segnale di maturità e crescita per il gruppo”, ha dichiarato l’allenatore dei tre quarti, Roberto D’Antonio.

Un primo tempo spettacolare

Il primo tempo è stato particolarmente entusiasmante, con azioni rapide e incisive che hanno coinvolto entrambe le squadre. Come sottolineato da Horge Suarez, il ritmo della gara è stato altissimo:

“Sembrava un incontro di boxe, con continui colpi da una parte e dall’altra. Nonostante tutto, siamo rimasti sempre concentrati e siamo riusciti a spuntarla grazie a un calcio piazzato decisivo. È stata una partita molto difficile, ma i risultati della preparazione durante la settimana si sono visti.”

Determinazione e tecnica nel secondo tempo

Nel secondo tempo, il gioco si è fatto più tecnico e controllato: Con l’uscita dei due piloni per infortunio, L’Aquila ha concluso in 14. Il vicecapitano Davide Pietrinferni ha sottolineato l’importanza di mantenere il ritmo e la concentrazione:

“Siamo stati bravi a gestire la partita, soprattutto nei momenti decisivi. Dopo tutto ciò che abbiamo prodotto nel primo tempo, sarebbe stato un peccato uscire dalla loro metà campo senza punti. È stata una prova di maturità che non rispecchia la giovane età di molti dei nostri ragazzi in campo.”

Un passo avanti per la classifica

La vittoria contro il Romagna RFC, dopo la pesante sconfitta subita all’andata, segna un importante passo avanti per la Rugby L’Aquila, sia in termini di classifica che di fiducia per il futuro. La squadra ha dimostrato di saper affrontare le difficoltà, reagendo con forza e compattezza anche nei momenti più complessi.

“Emozionante è la parola giusta per descrivere questa partita,” ha concluso il presidente, Mauro Scopano. “I ragazzi hanno dato tutto e hanno dimostrato di essere un gruppo unito. Siamo contenti, ma sappiamo che c’è ancora tanto da lavorare. Ora guardiamo avanti con fiducia.”

Il titolo di Man of the match è andato a Lorenzo Bucci, autore del calcio piazzato sul 44esimo del secondo tempo, decisivo per la vittoria.

Foto Francesco Tetè