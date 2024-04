LA RUGBY PRONTA PER LA TRASFERTA DI BENEVENTO: MILANI, “CONSAPEVOLEZZA PER CONSOLIDARE PRIMATO”

L’AQUILA – Domenica 14 aprile la ripresa del Campionato Nazionale di Serie B, che alla 19a giornata propone una impegnativa trasferta per i ragazzi aquilani sul campo del Benevento.

A introdurre la prossima gara Luigi Milani, tecnico degli avanti:”durante tutto l’anno i ragazzi sono stati sempre presenti e coinvolti; questa settimana nonostante la lunga pausa il gruppo ha lavorato molto bene, siamo fortunati ad essere in tanti, ciò ci ha permesso di svolgere regolarmente l’attività nonostante l’assenza di una bella delegazione di giocatori che sono andati a sostenere il nostro Andrea Pietrinferni (per tutti “Milhouse”) impegnato nella discussione della Laurea Magistrale presso il Politecnico di Torino. In più l’allenamento congiunto di martedì con i ragazzi della Under18 èlite di Rugby Experience ci ha fatto alzare notevolmente il ritmo e il volume di gioco, sono fiducioso”.

Riguardo l’avversario, c’è grande rispetto per un Club storico che pur attraversando una fase di rinnovamento generazionale, sta dando filo da torcere a tutti gli avversari, specialmente tra le mura amiche “andiamo a Benevento per consolidare il nostro primato in classifica, non sarà semplice in casa loro, ma i ragazzi sono perfettamente consapevoli che mancano 4 partite alla fine della stagione e la posta in gioco è molto alta! Ho chiesto attenzione, accuratezza nell’esecuzione e come sempre tanta attitudine”.

Tutto il Club neroverde è reduce da un weekend ricco di impegno e soddisfazione, dopo l’evento di Sabato 6 Aprile che ha visto gli spalti del Fattori riempirsi per Italia – Inghilterra Under19: “è stato davvero emozionante vedere tanto pubblico per un incontro internazionale di assoluto livello come quello che si è disputato tra i nostri azzurri e la compagine inglese, uno spettacolo in campo e fuori. Un Fattori perfetto per ospitare eventi di questo tipo non si vedeva da tempo e per questo credo si debba rendere merito a tutto il nostro Club, in particolare al Presidente Mauro Scopano e al suo prezioso team di volontari, riaccendere la passione della nostra Città non è facilè nè automatico, ma siamo sulla strada giusta”.

A quattro giornate dal termine (i neroverdi disputeranno tre gare fuori casa e soltanto la 21a di campionato in casa contro la Us Roma, domenica 28 Aprile), al di là dei bilanci è doveroso un piccolo punto della situazione, in particolare riguardo il gruppo degli avanti “siamo sicuramente in crescita, ci sono molti giovani che stanno lavorando bene e che hanno mostrato evidenti miglioramenti durante la stagione. Essere presenti è fondamentale, ma lo è altrettanto essere disposti ad alzare costantemente il proprio livello. Se i giovani crescono poi è anche merito dei “giovanotti” un po’ più attempati che abbiamo, che si sono messi a disposizione per trasmettere un po’ della propria esperienza. Ho chiesto di continuare a lavorare duramente per finire il campionato nella maniera in cui tutti noi meritiamo, posso dire che la promozione è a un passo ed è il momento di premere sull’acceleratore per conquistarla sul campo nella maniera più gratificante possibile; per noi, per la società e per la nostra Città.

(Foto Andrea Iezzi)