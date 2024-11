LA SCRITTRICE ABRUZZESE MONICA PELLICCIONE VINCE IL PREMIO CANALETTO A VENEZIA

L’AQUILA – La giornalista e scrittrice abruzzese, Monica Pelliccione, ha vinto il premio Canaletto con il suo ultimo libro “L’Aquila segreta” (Arkhé Edizioni). La cerimonia di conferimento del prestigioso riconoscimento si svolgerà domenica 17 novembre, all’hotel Amadeus, a Venezia.

Alla manifestazione, promossa dalla Art Factory in collaborazione con La Feltrinelli, Mondadori, Sky e Canale Italia, parteciperanno importanti personalità del ondo della cultura e della letteratura tra cui Silvana Giacobini, giornalista e scrittrice, già direttrice di Chi, Salvo Nugnes, curatore d’arte, scrittore e giornalista, Alberto D’Atanasio, storico dell’arte, Luigino Rossi, già presidente dell’Accademia di Belle arti di Venezia, Giada Eva Elisa Tarantino, storica dell’arte, Maddalena Baldini, giornalista di cultura, Ettore Marussi, responsabile mostre per Tg com 24, Ugo Puglisi, Trieste corto film festival. “L’Aquila segreta” è un racconto per testi e immagini, che svela una città la cui storia va oltre le tracce visibili, tra memorie antiche e recondite, archetipi e riverberi di autentica cultura. Un libro ricco di suggestioni e misticismo, simboli e leggende che conducono il lettore per mano alla scoperta di “un’Aquila nascosta ai più”, di un patrimonio di narrazioni antiche e passi storici, tutto da svelare. Un omaggio alla città dell’Aquila, designata Capitale italiana della cultura 2026, con un saggio che fluisce nella memoria come lo scorrere lento del passo dei secoli dove s’annidano albe di rinascenza. Pelliccione, nella sua lunga carriera professionale, ha ottenuto oltre sessanta riconoscimenti letterari nazionali e internazionali. Di recente ha ricevuto il premio alla carriera letteraria “The Gran Award to Excellence- Premio alle eccellenze europee 2024” ed è Ambasciatrice degli Stati per la Repubblica italiana della Universum International Accademy Switzerland.