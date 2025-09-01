LA SCRITTRICE ABRUZZESE PELLICCIONE SARA’ PREMIATA A CAPRI PER L’OPERA “ZITTITA”

L’AQUILA – La scrittrice e giornalista abruzzese, Monica Pelliccione, premiata a Capri con l’opera “Zittita!” La cerimonia è in programma sabato 6 settembre, all’auditorium della sala congressi, nell’ambito della prima edizione del Concorso nazionale di poesia e narrativa breve “Liriche e storie di Capri 2025”, organizzato dalla presidente Annalena Cimino in collaborazione con il Cenacolo letterario di Cefalù, presieduto da Antonio Barracato, e con il patrocinio della Regione Campania e della Città di Capri.

Con “Zittita!”, un testo che affronta il delicato tema della violenza di genere in ogni sua declinazione, compresa la sfera professionale, Pelliccione ha ottenuto più di 30 riconoscimenti nazionali e internazionali tra cui il premio Surrentum , il premio letterario internazionale “Athena ars” a Genova, il premio internazionale di letteratura “Per troppa vita che ho nel sangue”, a Lecco, il Premio accademico di letteratura contemporanea Lucius Annaeus Seneca, dell’Accademia delle arti e delle scienze filosofiche di Bari, con l’Alto patrocinio del Parlamento europeo, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Senato e della Camera, il premio internazionale Academy Switzerland e “I fiori sull’acqua” alla memoria di Melania Rea, a Firenze.

Dall’opera letteraria “Zittita!” è nato un Melologo musicato dalla compositrice Rossella Spinosa con la voce recitante dell’attrice Rai Sonia Grandis, andato in scena in molti teatri italiani tra cui Milano, Lecco, Como e rappresentato all’Aquila a novembre 2024, all’auditorium Casella. Il racconto, alla base della produzione esclusiva di Lombardia Musica, pone lo sguardo sul mondo femminile, rappresentato in tutta la sua fragilità, in antitesi alla forza che deriva dai soprusi subiti nella sfera sentimentale e professionale.

Pelliccione, autrice di nove saggi, ha al suo attivo 67 premi nazionali e internazionali. E’ stata insignita del titolo di Ambasciatrice agli Stati della Universum Accademy Switzerland e dei Premi alla carriera Leone d’oro alato di San Marco di Venezia e “The Grand Awaed to Excellence”.