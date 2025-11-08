LA SEZIONE DEL CAI DELL’AQUILA FESTEGGIA I CENTO ANNI DEL SOCIO STORICO VITTORIO AGNELLI

L’AQUILA – La sezione dell’Aquila del Cai (Club alpino italiano) festeggia un traguardo particolare: oggi, il socio Vittorio Agnelli compie 100 anni: iscritto da ben 78, Agnelli è considerato una figura storica del sodalizio aquilano, punto di riferimento per intere generazioni di appassionati.

Nel corso della sua lunga attività il professor Agnelli ha partecipato e contribuito alle iniziative della Sezione, incarnando lo spirito dell’alpinismo e dell’associazionismo montano.

Il Cai sottolinea come la sua presenza rappresenti “memoria e continuità” per l’associazione, e come il suo impegno abbia rafforzato il legame con il territorio e la comunità. “In occasione del centesimo compleanno – si legge in una nota – il presidente, il Consiglio direttivo e tutti i soci della Sezione dell’Aquila rivolgono a Vittorio Agnelli un messaggio di stima e di auguri”.