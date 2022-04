“LA SINDONE TRA SCIENZA E FEDE”: A TORRICELLA SICURA CONVEGNO CON ESITI NUOVI STUDI SU RELIQUIA

TORRICELLA SICURA – Mercoledì 13 aprile a Torricella Sicura presso la chiesa parrocchiale, alle 20,30 si terrà una conferenza aperta a tutti dal titolo “La Sindone di Torino: tra scienza e fede”. La conferenza ed il dibattito sarà a cura di Riccardo Forti, regista, documentarista e teologo, studioso della Sindone da oltre trenta anni.

Oltre alle ultime scoperte fatte sulla Sindone, l’ evento si baserà soprattutto sui risultati di varie simulazioni svolte in occasione della realizzazione di un film documentario in fase di lavorazione che verrà mandato in onda a fine anno.

Moderatore della serata sarà Sandro De Marcellis , ci saranno i saluti del parroco Don Adrien, del sindaco di Torricella Daniele Palumbi e del vice sindaco Marco Di Nicola.

La conferenza è stata organizzata da Gino Di Benedetto curatore del museo etnografico di Torricella Sicura, dove da giovedì 14 a lunedì 18 sarà allestita una mostra sulla Sindone , dove si potrà ammirare anche una copia a dimensione reale della Sacra reliquia.

LA NOTA COMPLETA

La Sindone di Torino, la reliquia più studiata di sempre. Oggetto di ricerche di tantissimi studiosi di ben 30 scienze diverse.

Dopo la datazione del carbonio 14 dei tre laboratori di Tucson , Zurigo e Londra che hanno determinato che la Sindone è un manufatto creato tra il 1260 e il 1390 , gli studi scientifici sul famoso telo di lino sono diminuiti del 90%.

Ma il mistero di questa particolare reliquia ancora affascina e divide. Per la Chiesa è solamente una testimonianza della Passione di Cristo. Per milioni di fedeli si tratta del lenzuolo che ha avvolto Gesù nel sepolcro, fino alla Resurrezione. Invece per molti è un astuto falso medioevale.

Ci si concentrerà su quello che è avvenuto nei tre giorni della Passione, andando ad esaminare ed analizzare tutto ciò che appare sul telo sindonico per terminare con l’esame della radiodatazione del carbonio 14.

L’uomo della Sindone è stato crocifisso sul patibulum, su un palo o sulla classica croce?

Giuseppe d’Arimatea ”Il regista” della Passione, acquistò un “candido “ lenzuolo per la deposizione o per avvolgere il corpo di Gesù nel sepolcro?

Quanti lenzuoli o tessuti vari hanno avvolto il corpo di Gesù? La Sindone è un lenzuolo o una tovaglia per uso rituale della Pasqua ebraica?

I sanguinamenti , autentico rompicapo. Con un corpo che era stato , in piedi, in ginocchio e caduto in vari modi, i vari sanguinamenti subiscono di continuo la variazione della forza di gravità, i sanguinamenti assumono traiettorie non uniformi, la pelle è intrisa di altro sangue, sudore e altro materiale.

I sanguinamenti e altre sostanze ematiche sono avvenuti prima dell’immagine sindonica o dopo?

Cosa accade ad un corpo dopo la morte?

Gli scienziati dell’ENEA dopo anni di esperimenti sono riusciti ad ottenere , grazie a potenti laser la stessa colorazione e l’impronta fisico-chimica che risulta formatasi sulla Sindone.

La radioradiazione del carbonio 14, è corretta o sbagliata?

Per modificare la quantità di Carbonio 14 , in modo che la Sindone risulti dell’epoca medioevale , bisogna aumentare o diminuire la quantità del C14? Ciò è determinante per capire la eventuale causa che ha alterato il risultato della radiodatazione del 1988. A dimostrazione di ciò nella conferenza verranno pubblicati i risultati scientifici del “ Picco del C14 del 774 d. C.” realizzati da scienziati giapponesi

La Sindone può essere un falso medioevale? Quali conoscenze doveva avere Il geniale artista per ottenere una immagine così complessa come la Sindone.?

Al termine della conferenza si sarà una sorpresa, la presentazione di un manufatto conservato nel museo Etnografico di Torricella Sicura che potrebbe avere a che fare con la Sindone.