L’AQUILA – Un premio nato “per tutte quelle persone che hanno lasciato libero di esprimersi il proprio spirito, affinché ci sia sempre un raggio di luce attraverso le nubi da poter seguire, e un luogo riscaldato dal sole per sentirsi a casa, ed esprimere se stessi”. Un premio nato in ricordo della compaesana Marianna Baronio, scomparsa a marzo del 2022 a soli 27 anni, a causa di un linfoma, poetessa e scrittrice.

Questo il profondo significato del premio letterario “La solagna”, Succiano piccola e bella frazione del comune di Acciano, in provincia dell’Aquila, giunto alla sua seconda edizione.

Tante persone, e altrettanta emozione, per la cerimonia di premiazione che si è svolta ieri in una gremita sala polifunzionale Marianna Baronio. Per la poesia inedita in italiano, il primo premio è andato a Vittorio Di Ruocco, di Pontecagnano in provincia di Salerno con la poesia “Il treno per l’inferno”, al secondo posto Victorina Maria Dos Santos, di Reggio Calabria, con “Mater Lisbona”, al terzo posto Giovanni Caso di rocca Piedimonte in provincia di Salerno con “Il borgo ha mille anime”.

Vincitore della sezione “poesia inedita dialettale” è stato invece Benedetto Bagnai, di Subiaco in provincia di Roma, con “Acosto”.

La giuria è stata composta da Clara di Stefano, presidente, Valeria Valeri, Mario Narducci e Gino Bucci.

Commosso il ricordo dei paesani della loro Marianna. Aveva frequentato il liceo classico Domenico Cotugno dell’Aquila dove si era diplomata brillantemente poi si è iscritta alla facoltà di Biotecnologie, conseguendo la laurea triennale con il massimo dei voti nel 2017 e ha proseguito gli studi iscrivendosi al corso di laurea magistrali di biotecnologie mediche.

Poi nel 2018 gli studi si sono interrotti a causa sopraggiungere di un linfoma. Con grandissima forza di volontà ha però poi deciso di iscriversi alla facoltà di Lettere moderne, seguendo lezioni e facendo esami anche dal letto di ospedale, fino agli ultimi giorni di vita.

Ha partecipato a diversi concorsi di poesia ricevendo numerosi riconoscimenti. Tra le sue opere tante poesie, la raccolta “Cinque favole della buonanotte”, il romanzo incompiuto “Fiori” e l’atto unico teatrale inedito “Il naufragio della solitudine”.