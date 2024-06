“LA SPEDIZIONE DEI MILLE”: VITHA GROUP PORTA I COLLABORATORI IN VACANZA A OSTUNI

L’AQUILA – Anche quest’anno Vitha Group ha ripetuto la tradizione dei 1.000 in vacanza gratis, una iniziativa che il gruppo commerciale abruzzese porta avanti ormai da 34 anni.

Ogni anno, solitamente a giugno, il gruppo di imprenditori che costituiscono la società Vitha Group, che ha sede all’Aquila, offre gratuitamente una vacanza a tutti i propri collaboratori, un modo bello, divertente e gratificante per dire ‘Grazie’ a tutti coloro che ne fanno parte, semplicemente perché ne condividono la stessa attività.

Quest’anno la meta scelta è stata la zona costiera del territorio di Ostuni, in Puglia, dove i 1.000 ragazzi del gruppo Vitha hanno vissuto delle giornate all’insegna del divertimento, del relax, della condivisione e hanno potuto stringere nuove amicizie tra loro, conoscere i propri colleghi di altre regioni e anche altre nazioni.

Nel gruppo dei 1.000 c’erano infatti anche ragazzi di Spagna, Portogallo, Slovenia e anche una rappresentanza dallo stato africano del Burkina Faso.

“Uno sforzo economico sicuramente rilevante da parte dell’azienda, ma a detta dei manager del Gruppo sicuramente il modo più bello per coinvolgere le proprie persone, trascorrere del tempo anche con i più giovani e freschi dell’attività, che tornano da questa esperienza entusiasti, motivati e con un forte spirito di appartenenza”, si legge in una nota.

Vitha Group è stata costituita nel 2011. Dopo circa vent’anni di militanza al servizio di una società americana, il gruppo di imprenditori italiani decise di unire le proprie forze e dare vita a una realtà imprenditoriale nuova ed autonoma. Lo zoccolo duro ha quindi più di 30 anni di lavoro fianco a fianco. Lo scopo era ed è quello di usare risorse e prodotti nazionali, trattenere la ricchezza generata all’interno della nostra nazione, mettendo a disposizione del Mondo i nostri sistemi ed il nostro modus operandi. Vitha Group ha sede in Abruzzo, ed annovera quasi esclusivamente prodotti Made in Italy. Possiede impianti di produzione di caffè e personale scelto fra le risorse umane locali. Ogni sede aperta sul territorio dà lavoro a consulenti, segretarie, magazzinieri, tecnici, operatrici telefoniche, tutti selezionati fra le persone che vivono in quelle rispettive zone.