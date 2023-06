LA STAGIONE TURISTICA ALLE GROTTE DI STIFFE: INTERVISTA A GIOVANNI CAPPELLI, LA DIRETTA

L’AQUILA – Intervista streaming a Giovanni Cappelli, amministratore dell’Azienda territorio e cultura (Atc), interamente pubblica, che gestisce il sito naturalistico delle grotte di Stiffe, nel comune di San Demetrio nè Vestini, in provincia dell’Aquila.

Dopo gli appuntamenti di gennaio e aprile, torneranno a grande richiesta “Le Notti magiche”, il 24 e 25 giugno prossimi, quando sarà possibile partecipare a visite “al buio”, che è la dimensione sensoriale autentica del mondo sotterraneo.

Le grotte di Stiffe rappresentano uno dei fenomeni carsici più conosciuti dell’Italia centrale. Il complesso venne utilizzato sin dall’età del bronzo anche se al suo interno sono stati rinvenuti resti archeologici risalenti a Neolitico ed Eneolitico

Le grotte hanno una lunghezza di oltre 1 000 metri, non ancora del tutto esplorate e parzialmente aperte al pubblico. Costituiscono una risorgenza attiva, sono cioè state prodotte dalla presenza di un fiume sotterraneo che fuoriesce in superficie, caso pressoché unico in Italia. L’ambiente mantiene una temperatura di appena 10 °C, costante tutto l’anno. Entrando nella grotta i sensi sono di colpo investiti dall’ambiente inusuale: le fresca temperatura ed i giochi di luce trascinano la mente a ritroso nel tempo; le gocce che cadono fanno rivivere il fenomeno dello stillicidio che ha dato forma alle insolite stalattiti e stalagmiti; la vista si concentra sull’acqua che spumeggia sotto le passerelle, e si perde in lontananza per catturare ogni dettaglio delle concrezioni, con il fiume che fa da guida rumorosa dall’ingresso della grotta, nascondendosi quel tanto che basta per far sentire il silenzio, per poi tornare ad esibirsi con tutta la sua potenza, soprattutto d’inverno, in una maestosa sala dove, precipitando con fragorosa cascata, offre uno spettacolo splendido ed inquietante.

